Паника на рынке? Что будет с ценами на квартиры в Омске после отмены льготной ипотеки

С 1 июля в России перестанет действовать льготная ипотека. Программу планировали свернуть уже несколько раз. Причин несколько. В настоящий момент ключевая ставка в 16% значительно выше льготной ставки ипотеки в 8%. Разницу погашает государство из бюджетных средств. Также глава Центробанка Эльвира Набиуллина не раз замечала, что льготная ипотека разогнала цены на рынке первичного жилья. К тому же, в России продолжит работать семейная ипотека, где ставка может быть еще ниже — 6%.