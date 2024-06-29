Паника на рынке? Что будет с ценами на квартиры в Омске после отмены льготной ипотеки

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:48
С 1 июля в России перестанет действовать льготная ипотека. Программу планировали свернуть уже несколько раз. Причин несколько. В настоящий момент ключевая ставка в 16% значительно выше льготной ставки ипотеки в 8%. Разницу погашает государство из бюджетных средств. Также глава Центробанка Эльвира Набиуллина не раз замечала, что льготная ипотека разогнала цены на рынке первичного жилья. К тому же, в России продолжит работать семейная ипотека, где ставка может быть еще ниже — 6%.
Город55 выяснил, что станет с ценами на жилье в Омске после отмены льготной ипотеки. Директор компании «Метры» Денис Крахоткин говорит о снижении цен на вторичном рынке.
«Цены начинают падать. Люди хорошо торгуются, дисконт достигает 20%. Новостройки сильно снижаться не будут. Скорее всего, останутся на тех же цифрах. Связано это с тем, что сейчас застройщики поднабили свои эскроу-счета, учитывая панику перед 1 июля. Сделок стало на 20% больше. Застройщики за период господдержки, за эти 4 года, нормально продали жилья. Деньги на строительство и материалы у них есть. Цены в ближайшее время они снижать не будут. Деньги у застройщиков на год-два точно есть», — считает Денис Крахоткин.
Справка. Эскроу-счет — это специальный банковский счет, на котором размещаются деньги дольщиков до момента окончания строительства. Ни покупатель жилья, ни застройщик не могут использовать их до передачи готового жилья или расторжения договора долевого участия.
Также Денис Крахоткин отметил, что из-за отмены льготной ипотеки вырастет спрос на индивидуальное жилое строительство. Банки выдают сельскую ипотеку по ставке 3%. Один человек может взять до 6 млн рублей, супруги — до 12 млн.
Спрос на покупку жилья в последние пару месяцев ставил рекорды, говорит директор по продажам компании «Этажи» Сергей Зайцев.
«Нет определенности, что будет с семейной ипотекой и ипотекой с господдержкой. В последние пару месяцев был жуткий ажиотаж. Большинство из тех, кто планировал покупку жилья, ускорились, чтобы „запрыгнуть в последний вагон“. В целом по России прирост ипотечных заявок составил 44% относительно апреля, а в первую половину июня — еще на 20% больше относительно мая. Часть банков прекратили выдачу даже одобренных заявок, не хватило ресурса», — рассказал Сергей Зайцев.
Специалист считает, что спрос на новостройки в ближайшее время снизится на 15-20%. Рынок будет остывать. Однако, многое также будет зависеть от ключевой ставки.
«Риторика такая, что инфляция растет. Вполне вероятно, что Центробанк продолжит повышение ключевой ставки, либо сохранит на том же уровне (в настоящее время размер ключевой ставки составляет 16% — прим. ред.). Но и инфляция была отчасти разогнана дешевой льготной ипотекой. Возможно, отмена программы притормозит инфляцию», — рассказал Сергей Зайцев.
Каких-либо резких изменений уровня цен на жилье в ближайшее время в «Этажах» не ждут.
Падение цен на недвижимость — явление несбыточное. Об этом говорит статистика.
«С середины 90-х годов цены на недвижимость ни разу не падали. Незначительные колебания были, — рассказал специалист по недвижимости компании „Миард“ Василий Стародубцев. — Да, льготная ипотека заканчивается. Но людям нужны акции, которые будут их мотивировать на покупку недвижимости. Правительство объявило, что до 2030 года Россия будет застраиваться полностью. Те люди, которые не попадут по критериям в семейную ипотеку, все равно через год-два будут что-то покупать. Значит для них придумают что-то еще. Посмотрим».
По данным сервиса МЛСН, по итогам мая 2024 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках в Омске составила 118,7 тысяч рублей, на вторичном рынке — 110,2 тысячи рублей.
«Покупатели говорят: „Как так? Новостройка стоит 7-9 млн“. Имею в виду двухкомнатные квартиры. Но люди должны привыкать. В ближайшее время серьезных изменений не жду. Мне кажется, ближе к концу года Центробанк понизит ключевую ставку, чтобы сдвинуть продажи вторичного жилья. А „вторичка“ и новостройки взаимосвязаны», — заключил Василий Стародубцев.
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Таким образом, эксперты сходятся во мнении, что резких скачков цен на недвижимость в ближайшее время не предвидится. Специалисты считают, что в будущем на смену льготной ипотеке придут другие программы. А пока стоит, как минимум, подождать очередного решения Центробанка по ключевой ставке. Заседание совета директоров ЦБ состоится 26 июля.