Глава Омского района разберется в ситуации с грубым общением своего подчиненного

В прошлое воскресенье, 23 июня, в селе Лузино было отключено водоснабжение — питьевое, в том числе. Отключение было аварийным — по словам сельских властей, сбой произошел на канализационных сетях. В связи с этим, для граждан наладили подвоз питьевой воды: вот только какого-либо графика работы автоцистерны не было установлено, а машина и вовсе была одна.