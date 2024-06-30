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Posted Сегодня, 08:35

Published Сегодня, 08:35

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Updated Сегодня, 08:37

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Глава Омского района разберется в ситуации с грубым общением своего подчиненного

30 июня 2024, 08:35
Фото: Официальная страница Геннадия Долматова в социальной сети «ВКонтакте»
иллюстрация

Главу омского Лузино, нагрубившего жителям, ждет беседа с главой района.

Словесная перепалка по поводу подвоза питьевой воды создала серьезный накал эмоций, из-за которого глава Лузино, Александр Маслов, перешел на грубость.

В прошлое воскресенье, 23 июня, в селе Лузино было отключено водоснабжение — питьевое, в том числе. Отключение было аварийным — по словам сельских властей, сбой произошел на канализационных сетях. В связи с этим, для граждан наладили подвоз питьевой воды: вот только какого-либо графика работы автоцистерны не было установлено, а машина и вовсе была одна.

Из-за этого местные жители и устроили сход, во время которого и хотели выяснить сроки решения насущных проблем у главы села — Александра Маслова. Впрочем, судя по видео наших коллег из «Нового Омска», конструктивный диалог наладить не удалось: чиновник отвечал достаточно агрессивно, а временами прибегал к использованию непечатной лексики.

На инцидент уже обратил внимание глава Омского муниципального района, Геннадий Долматов: он особенно отметил, что в любой ситуации необходимо контролировать свои эмоции и быть уважительным по отношению к людям. Как сообщается в Telegram-канале главы района, с Александром Масловым проведут беседу.

Кроме того, Геннадий Долматов попросил жителей Лузино набраться терпения: авария очень сложная и в настоящий момент профильные службы работают над ее устранением.

Ранее Город55 сообщал о подведении итогов работы Администрации Омского муниципального района в 2023 году — с соответствующим докладом Геннадий Долматов выступил 25 июня.

Глава Омского района подвел итоги работы муниципальной администрации в 2023 году
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#Илья Скобин#Общество#Омск#Авария#Водоснабжение#Новости#Питьевая вода#Лузино#Муниципальный район#Эмоции
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