Глава Омского района разберется в ситуации с грубым общением своего подчиненного

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
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Updated Сегодня, 08:37
В прошлое воскресенье, 23 июня, в селе Лузино было отключено водоснабжение — питьевое, в том числе. Отключение было аварийным — по словам сельских властей, сбой произошел на канализационных сетях. В связи с этим, для граждан наладили подвоз питьевой воды: вот только какого-либо графика работы автоцистерны не было установлено, а машина и вовсе была одна.
Из-за этого местные жители и устроили сход, во время которого и хотели выяснить сроки решения насущных проблем у главы села — Александра Маслова. Впрочем, судя по видео наших коллег из «Нового Омска», конструктивный диалог наладить не удалось: чиновник отвечал достаточно агрессивно, а временами прибегал к использованию непечатной лексики.
На инцидент уже обратил внимание глава Омского муниципального района, Геннадий Долматов: он особенно отметил, что в любой ситуации необходимо контролировать свои эмоции и быть уважительным по отношению к людям. Как сообщается в Telegram-канале главы района, с Александром Масловым проведут беседу.
Кроме того, Геннадий Долматов попросил жителей Лузино набраться терпения: авария очень сложная и в настоящий момент профильные службы работают над ее устранением.
Ранее Город55 сообщал о подведении итогов работы Администрации Омского муниципального района в 2023 году — с соответствующим докладом Геннадий Долматов выступил 25 июня.