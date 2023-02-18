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Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

В России сократят финансирование науки и составят «план» по открытиям для ученых

18 февраля 2023, 14:20
Фото: Город55
В 2023 году в России почти на треть сократят расходы на науку и исследования.

«Новые Известия» сообщают, что 15 февраля на заседании Совфеда вице-премьер Дмитрий Чернышенко озвучил расходы по госпрограмме «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», которая объединяет 34 программы.

Финансирования составит — 1,2 трлн рублей, из них направят на научные исследования и разработки - 559 млрд. Отметим, что такую же сумму (1,2 трлн) на науку выделяли в 2020 году. В этом году наша наука получит от государства менее 1% ВВП.

На заседании Совета при президенте по науке и образованию министр финансов Антон Силуанов заявил, что необходимо усилить контроль расходования бюджетных средств. Теперь научные достижения должны иметь гарантию на практическое применение.

Свободное творчество

Итоги за 2018–2021 годы в стране весьма неутешительные. Россия заняла 10 место по числу научных публикаций, индексируемых в «Scopus». Отметим, что востребованность этих публикаций оказалась на 25% ниже среднемирового уровня. 47 место заняла Россия в Глобальном инновационном индексе 2022 года от Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Заведующая лабораторией высшей нервной деятельности человека Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Ольга Мартынова считает, что ученым не добиться успеха без свободного творчества:

«Я не думаю, что ученые — как сумасшедшие дети, которые готовы все потратить и потом не отчитаться. Но вы не можете запланировать открытие, вы давно открыли бы уже то, что хотели бы запланировать. Смысл научной работы — это поиск, это поисковые исследования, что-то можно запланировать точно, а что-то в принципе нельзя даже прогнозировать. Поэтому планировать научные исследования, а особенно их контролировать — очень тяжело. Конечно, власти пытаются контролировать бюджеты и расходы по научным проектам. Это ограничивает работу, потому что, например, вы хотите проверить какие-то три вида антибиотиков, и вы понимаете, что третий вид совершенно не действует. Однако чиновник требует все равно его проверить — заменить его нельзя, потому что вы его уже написали в своих планах. Это неправильно, свобода редактирования своего плана должна быть всегда», — отмечает Ольга Мартынова.

Что даст планирование?

Также важно заниматься практическими исследованиями, планирование в которых основывается на ранее полученных данных. Директор Центра НТИ и ИИ МГТУ им. Н. Э. Баумана, д. т. н. Владимир Нелюб уточняет, что нельзя обойтись без планирования научных открытий:

«Научные прорывы можно и нужно планировать. Главная задача науки — работать не в стол, а для промышленного и коммерческого внедрения инновационных решений и разработок. Современные цифровые технологии, механизмы анализа больших данных, искусственный интеллект позволяют решить масштабные задачи автоматизации планирования. Решения в этих областях наиболее актуальны как для промышленности, так и для здравоохранения. Уже сегодня можно сформировать ограниченный перечень ключевых инновационных проектов, определить отсутствие критических технологий, спланировать НИР и ОКР, построить систему контроля рисков. Весь необходимый инструментарий у нас есть», — рассказал Владимир Нелюб.

Для любых прорывов нужны свежие и талантливые мозги. В России образ учёного, академика стал ассоциироваться с сильно пожилым человеком, который вспоминает о том, какие уникальные устройства и открытия были в советское время, используя совсем другое оборудование.

Санкции не повлияли на развитие науки в России
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#Ксения Карагодина#Наука#Ученые#Исследования#Расходы#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия
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