В России сократят финансирование науки и составят «план» по открытиям для ученых

Финансирования составит — 1,2 трлн рублей, из них направят на научные исследования и разработки - 559 млрд. Отметим, что такую же сумму (1,2 трлн) на науку выделяли в 2020 году. В этом году наша наука получит от государства менее 1% ВВП.