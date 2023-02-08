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Posted Сегодня, 16:53

Published Сегодня, 16:53

Modified Сегодня, 16:57

Updated Сегодня, 16:57

Санкции не повлияли на развитие науки в России

Сегодня, 16:53
Западные санкции не оказали негативного влияния на развитие науки в России. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

По словам министра, до конца этого года в подмосковной Дубне будет запущен масштабный проект класса мегасайенс — коллайдер NICA., пишет 360tv.ru, со ссылкой на ТАСС.

8 февраля, в День российской науки, министр науки и образования РФ Валерий Фальков подвел итоги 2022 года. По его словам, система исследований в России адаптировалась к новым условиям, и достаточно успешно.

Как подчеркнул министр, ни один из замыслов и начинаний, которые были на старте нацпроекта «Наука и университеты» и государственной программы научно-технического развития, не остановились. Все проекты, отметил Фальков, успешно реализуются.

Министр рассказал об успешном завершении проекта строительства крупнейшей установки класса мегасайенс. В качестве поставленной на 2023 год задачи Фальков отметил запуск коллайдера NICA, и выразил надежду, что она будет успешно решена. Основное направление научной деятельности — это формирование «абсолютно новых природоподобных технологий», отметил министр, переход к новому экономическому и технологическому укладу.

#Алина Ибрагимова#Общество
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