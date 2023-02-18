Проведем выходные с пользой. Омичей приглашают на мастер-класс по катанию на коньках

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
18 и 19 февраля в Омске на стадионе «Динамо» организуют мастер-класс катания на коньках от известного тренера Татьяны Глебовой.
Омский минспорт сообщает, что 18 февраля мастер-класс Татьяны Глебовой стартует в 18:00, а 19 февраля начнется в 17:00.
В сообществе уточнили, что массовые катания на коньках проходят на хоккейной коробке стадиона «Динамо», который расположен на ул. Интернациональная, 4. Катания проходят каждые выходные с 14:00 до 21:00. Отметим, что выход на лед и прокат коньков платный.
Напомним, что недавно в Омске прошли массовые катания с двукратной олимпийской чемпионкой Виталиной Бацарашкиной.