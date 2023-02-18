Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:29

Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

Проведем выходные с пользой. Омичей приглашают на мастер-класс по катанию на коньках

18 февраля 2023, 07:29
Фото: Город55

Омичей приглашают покататься на коньках вместе с известным тренером

Для желающих научиться кататься на коньках или усовершенствовать свои умения тренировку проведет известный тренер — Татьяна Глебова.

18 и 19 февраля в Омске на стадионе «Динамо» организуют мастер-класс катания на коньках от известного тренера Татьяны Глебовой.

Омский минспорт сообщает, что 18 февраля мастер-класс Татьяны Глебовой стартует в 18:00, а 19 февраля начнется в 17:00.

В сообществе уточнили, что массовые катания на коньках проходят на хоккейной коробке стадиона «Динамо», который расположен на ул. Интернациональная, 4. Катания проходят каждые выходные с 14:00 до 21:00. Отметим, что выход на лед и прокат коньков платный.

Катания в тепле. Новый крытый каток в Омске привлек 1000 любителей коньков
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Фигурное катание#Массовые катания#Катания на коньках#Мастер-класс#Общество#Город#Происшествия#Спорт#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
В Омске банкротят нефтетрейдерскую компанию
Сегодня, 07:42
Кто будет учить детей. В омских школах и детсадах не хватает больше 800 педагогов
Вчера, 07:57
Уже 7 млрд. В Омск на строительство детской инфекционки направят деньги из Москвы
Сегодня, 05:26
На гидроузел под Омском потратят 3,3 млрд рублей из федерального бюджета
Сегодня, 04:12
Омский предприниматель Смирнов купил компанию, владеющую складами
Сегодня, 08:55