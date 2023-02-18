Проведем выходные с пользой. Омичей приглашают на мастер-класс по катанию на коньках

В сообществе уточнили, что массовые катания на коньках проходят на хоккейной коробке стадиона «Динамо», который расположен на ул. Интернациональная, 4. Катания проходят каждые выходные с 14:00 до 21:00. Отметим, что выход на лед и прокат коньков платный.