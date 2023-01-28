Омичей зовут покататься на коньках с олимпийской чемпионкой

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
28 января в рамках Студенческой ночи на катке «Красная Звезда» в массовых катаниях примет свое участие двукратная олимпийская чемпионка Виталина Бацарашкина, об этом сообщают в паблике катка «Красная Звезда».
Омичи не только смогут сделать фото со спортсменкой, но и лично пообщаться с ней во время катания. Мероприятия пройдет сегодня вечером с 19:00 до 22:00.
Отмечается, что для студентов выход на лед со своими коньками бесплатный, а прокат коньков обойдется в 200 рублей. Но обязательно при наличии студенческих билетов.