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Posted Сегодня, 12:45

Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Омичей зовут покататься на коньках с олимпийской чемпионкой

28 января 2023, 12:45
Фото: Город55

В Омске пройдут массовые катания с двукратной олимпийской чемпионкой

Для студентов выход на лед со своими коньками бесплатный.

28 января в рамках Студенческой ночи на катке «Красная Звезда» в массовых катаниях примет свое участие двукратная олимпийская чемпионка Виталина Бацарашкина, об этом сообщают в паблике катка «Красная Звезда».

Омичи не только смогут сделать фото со спортсменкой, но и лично пообщаться с ней во время катания. Мероприятия пройдет сегодня вечером с 19:00 до 22:00.

Отмечается, что для студентов выход на лед со своими коньками бесплатный, а прокат коньков обойдется в 200 рублей. Но обязательно при наличии студенческих билетов.

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#Ксения Карагодина#Каток#Олимпийская чемпионка#Общество#Город#Дети#Массовые катания#Катания на коньках#Фигурное катание#Новости#Омск#Омская область#Россия#Студенческая ночь
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