Катания в тепле. Новый крытый каток в Омске привлек 1000 любителей коньков

Новый крытый каток, являющийся частью спорткомплекса «Сибирский нефтяник» на проспекте Мира, 15, все новогодние праздники встречал гостей на массовых катаниях. Оценить новый каток в этом году успели свыше 1000 человек. Также 7 и 8 января были проведены бесплатные катания для детей мобилизованных, добровольцев и контрактников, принимающих участие в СВО.
Напомним, что объект был построен в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Пропускная способность катка — более 500 человек в день. На новом льду будут проходить тренировки более 100 юных спортсменов. Также здесь будут располагаться отделения хоккея и шорт-трека.
Список крытых катков Омска: