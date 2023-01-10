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Катания в тепле. Новый крытый каток в Омске привлек 1000 любителей коньков

Сегодня, 05:50
Фото: Пресс-служба Минспорта Омской области
Массовые катания на новом катке в Нефтяниках посетили более 1000 человек.

Новый крытый каток, являющийся частью спорткомплекса «Сибирский нефтяник» на проспекте Мира, 15, все новогодние праздники встречал гостей на массовых катаниях. Оценить новый каток в этом году успели свыше 1000 человек. Также 7 и 8 января были проведены бесплатные катания для детей мобилизованных, добровольцев и контрактников, принимающих участие в СВО.

Напомним, что объект был построен в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Пропускная способность катка — более 500 человек в день. На новом льду будут проходить тренировки более 100 юных спортсменов. Также здесь будут располагаться отделения хоккея и шорт-трека.

Список крытых катков Омска:

  • Ледовая арена имени Леонида Киселёва (ул.70 лет Октября, 8/1);
  • Ледовый дворец спорта имени А. В. Кожевникова (6-я Станционная ул.,2/4);
  • Спортивный комплекс Юность (ул. Богдана Хмельницкого, 221).
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#Ксения Карагодина#Общество#Крытый каток#Город#Новости#Омск#Омская область#Каток#Досуг#Массовые катания
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