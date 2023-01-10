Катания в тепле. Новый крытый каток в Омске привлек 1000 любителей коньков

Новый крытый каток, являющийся частью спорткомплекса «Сибирский нефтяник» на проспекте Мира, 15, все новогодние праздники встречал гостей на массовых катаниях. Оценить новый каток в этом году успели свыше 1000 человек. Также 7 и 8 января были проведены бесплатные катания для детей мобилизованных, добровольцев и контрактников, принимающих участие в СВО.