gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Мастер-класс

Выбрать дату
2024
Питомцы стали моделями: как в Омске прошел фестиваль для любителей собак
24 ноября, 07:16
Волейболистки из клуба «Омичка» пополнили списки украинского «Миротворца»
6 октября, 06:49
В Штабе общественной поддержки юные омичи поучаствовали в мастер-классе ко Дню флага
22 августа, 11:31
В Омске прошли мастер-классы ко Дню единения народов России и Белоруссии
На мастер-классах участники рисовали символ братской страны и готовили полезные драники.
2 апреля, 10:47
2023
Гостей встречают герои сказок. В омском Большеречье открылась резиденция Деда Мороза
16 декабря 2023, 10:51
В Штабе общественной поддержки для омичей устроили мастер-классы и уроки вокала
В эти выходные на площадке штаба была насыщенная программа.
10 сентября 2023, 11:20
Предприниматель Валентин Леваш проводит мастер-классы по столярному делу для детей
Молодой омский предприниматель не только собственноручно создает изделия из дерева, но и учит этому школьников.
8 августа 2023, 14:26
Мастер-класс от чемпионки. Алина Загитова даст урок фигурного катания юным омичам
Занятие пройдет в ледовом дворце спорта имени Фетисова.
21 апреля 2023, 08:22
Проведем выходные с пользой. Омичей приглашают на мастер-класс по катанию на коньках
Для желающих научиться кататься на коньках или усовершенствовать свои умения тренировку проведет известный тренер — Татьяна Глебова.
18 февраля 2023, 07:29

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика