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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

ВОЗ считает необходимым искать причины появления SARS-CoV-2

Сегодня, 12:04
Всемирная организация здравоохранения планирует продолжать попытки установить настоящие причины появления SARS-CoV-2.

Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на «Интерфакс» и заявление, которое сделал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в рамках пресс-конференции в Женеве.

По словам главы ВОЗ, у проблемы появления коронавируса есть «моральная и научная составляющие». Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что до тех пор, пока точный ответ не будет получен, ВОЗ будет «расследовать эту тему».

Глава ВОЗ также рассказал о том, что отправлял письмо в Китай и просил поспособствовать в сотрудничестве по расследованию обстоятельств и места возникновения коронавирусной инфекции.

Накануне представитель ВОЗ Мария ван Керкхове заявила, что организация приостановила разбирательство в появлении пандемии из-за сложностей с получением данных из Китая.

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