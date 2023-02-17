ВОЗ считает необходимым искать причины появления SARS-CoV-2

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на «Интерфакс» и заявление, которое сделал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в рамках пресс-конференции в Женеве.
По словам главы ВОЗ, у проблемы появления коронавируса есть «моральная и научная составляющие». Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что до тех пор, пока точный ответ не будет получен, ВОЗ будет «расследовать эту тему».
Глава ВОЗ также рассказал о том, что отправлял письмо в Китай и просил поспособствовать в сотрудничестве по расследованию обстоятельств и места возникновения коронавирусной инфекции.
Накануне представитель ВОЗ Мария ван Керкхове заявила, что организация приостановила разбирательство в появлении пандемии из-за сложностей с получением данных из Китая.