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Posted Сегодня, 14:44

Published Сегодня, 14:44

Modified Сегодня, 14:46

Updated Сегодня, 14:46

«Черное небо», новый мост и продажа «Меги». Омск сегодня

17 февраля 2023, 14:44
Фото: Город55
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске еще на сутки продлили режим «черного неба»

В Омской области продлили режим неблагоприятных метеоусловий до 21:00 17 февраля, сообщили в Об-Иртышском УГМС. Омичи пожаловались на сильную химическую вонь в паблике «Проект „Дыши“ Омск». Отметим, что время режима НМУ вредные вещества в воздухе плохо рассеиваются. Из-за этого горожане чувствуют сильные неприятные запахи.

Ад и газовая камера. Режим «черного неба» в Омске продлили еще на сутки
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Новость №2. Омские архитекторы занялись решением вопроса с пробками

После начала капремонта Ленинградского моста и ограничения движения по нему, в Омске начали рассматривать возможность строительства нового моста. На днях мэр Сергей Шелест подтвердил такой вариант. По итогу после проведения анализа передвижения омичей, было предложено два варианта: мост из Нефтяников на Левый Берег и мост из Старого Кировска в Порт-Артур и Московку.

Новые мосты — не панацея. Омские архитекторы пытаются решить вопрос с пробками
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Новость №3. Омичи могут остаться без «Меги»

Издание «РБК» сообщило, что Ingka Group ведут поиски покупателя более чем на 2 млн кв. м площадей в России. Переговоры о продаже недвижимости ведутся с 2 потенциальными покупателями. Напомним, что IKEA закрылась около года назад, а «Мега» пока еще работает. В России у компании Ingka есть 14 торговых центров «Мега», гипермаркеты, в которых работали магазины IKEA, а также земельные участки, на которых не успели начать строительство новых торговых площадей. Отметим, что пока окончательное решение о продаже не принято.

Омичи рискуют попрощаться с «Мегой». Шведы начали распродавать недвижимость в России
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#Ксения Карагодина#Общество#Город#Происшествия#Итоги#Новости#Омск#Омская область
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