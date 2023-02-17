«Черное небо», новый мост и продажа «Меги». Омск сегодня

Издание «РБК» сообщило, что Ingka Group ведут поиски покупателя более чем на 2 млн кв. м площадей в России. Переговоры о продаже недвижимости ведутся с 2 потенциальными покупателями. Напомним, что IKEA закрылась около года назад, а «Мега» пока еще работает. В России у компании Ingka есть 14 торговых центров «Мега», гипермаркеты, в которых работали магазины IKEA, а также земельные участки, на которых не успели начать строительство новых торговых площадей. Отметим, что пока окончательное решение о продаже не принято.