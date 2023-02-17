«Черное небо», новый мост и продажа «Меги». Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
Новость №1. В Омске еще на сутки продлили режим «черного неба»
В Омской области продлили режим неблагоприятных метеоусловий до 21:00 17 февраля, сообщили в Об-Иртышском УГМС. Омичи пожаловались на сильную химическую вонь в паблике «Проект „Дыши“ Омск». Отметим, что время режима НМУ вредные вещества в воздухе плохо рассеиваются. Из-за этого горожане чувствуют сильные неприятные запахи.
Новость №2. Омские архитекторы занялись решением вопроса с пробками
После начала капремонта Ленинградского моста и ограничения движения по нему, в Омске начали рассматривать возможность строительства нового моста. На днях мэр Сергей Шелест подтвердил такой вариант. По итогу после проведения анализа передвижения омичей, было предложено два варианта: мост из Нефтяников на Левый Берег и мост из Старого Кировска в Порт-Артур и Московку.
Новость №3. Омичи могут остаться без «Меги»
Издание «РБК» сообщило, что Ingka Group ведут поиски покупателя более чем на 2 млн кв. м площадей в России. Переговоры о продаже недвижимости ведутся с 2 потенциальными покупателями. Напомним, что IKEA закрылась около года назад, а «Мега» пока еще работает. В России у компании Ingka есть 14 торговых центров «Мега», гипермаркеты, в которых работали магазины IKEA, а также земельные участки, на которых не успели начать строительство новых торговых площадей. Отметим, что пока окончательное решение о продаже не принято.