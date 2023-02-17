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Омичи могут попрощаться с «Мегой». Шведы начали распродавать недвижимость в России

17 февраля 2023, 10:20
Фото: 1MI
иллюстрация

Ingka Group ведет переговоры о продаже всей недвижимости вместе с омской «Мегой»

Переговоры о продаже всего российского портфеля недвижимости ведутся с двумя потенциальными покупателями. IKEA закрылась почти год назад, «Мега» пока еще продолжает работать.

Издание «РБК» сообщило со ссылкой на свои источники в инвестиционных компаниях и на рынке недвижимости, что Ingka Group начали поиски покупателя более чем на 2 млн кв. м площадей в России.

Шведы ищут покупателя на весь портфель российской недвижимости, сейчас в начальной стадии ведутся переговоры с двумя потенциальными покупателями. Пока окончательное решение о продаже не принято. В России у компании Ingka есть 14 торговых центров «Мега», гипермаркеты, в которых работали магазины IKEA, а также земельные участки, на которых не успело начаться строительство новых торговых площадей.

Несмотря на то, что многие зарубежные ритейлеры ушли из России, «Мега» остается качественным и уникальным объектом недвижимости. Глава ретейл-департамента консалтинговой компании CORE.XP Марина Малахатько отметила, что при продаже всего портфеля активов Ingka Group ждут сложности:

«Из-за его величины такая сделка — на грани фантастики. Лучшим вариантом было бы поделить портфель и предлагать отдельные торговые центры в регионах различным инвесторам», — считает Марина Малахатько.

Первый гипермаркет IKEA в России открылся в 2000 году. Первая «Мега» заработала двумя годами позже. Пока официально о продаже торговых центров сама компания не заявляла. Напомним, недавно в омском торговом центре возобновил работу испанский бутик Mango после 10 месяцев простоя.

В Омскую «Мегу» вернулся зарубежный бренд одежды Mango после 10 месяцев отсутствия
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#Дарья Зыкова#Омск#Бизнес#Недвижимость#Уход компаний#Зарубежные компании#Мега#Икеа#Торговые центры#Продажа#Экономика#Город#Новости
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