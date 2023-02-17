Омичи могут попрощаться с «Мегой». Шведы начали распродавать недвижимость в России

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Издание «РБК» сообщило со ссылкой на свои источники в инвестиционных компаниях и на рынке недвижимости, что Ingka Group начали поиски покупателя более чем на 2 млн кв. м площадей в России.
Шведы ищут покупателя на весь портфель российской недвижимости, сейчас в начальной стадии ведутся переговоры с двумя потенциальными покупателями. Пока окончательное решение о продаже не принято. В России у компании Ingka есть 14 торговых центров «Мега», гипермаркеты, в которых работали магазины IKEA, а также земельные участки, на которых не успело начаться строительство новых торговых площадей.
Несмотря на то, что многие зарубежные ритейлеры ушли из России, «Мега» остается качественным и уникальным объектом недвижимости. Глава ретейл-департамента консалтинговой компании CORE.XP Марина Малахатько отметила, что при продаже всего портфеля активов Ingka Group ждут сложности:
«Из-за его величины такая сделка — на грани фантастики. Лучшим вариантом было бы поделить портфель и предлагать отдельные торговые центры в регионах различным инвесторам», — считает Марина Малахатько.
Первый гипермаркет IKEA в России открылся в 2000 году. Первая «Мега» заработала двумя годами позже. Пока официально о продаже торговых центров сама компания не заявляла. Напомним, недавно в омском торговом центре возобновил работу испанский бутик Mango после 10 месяцев простоя.