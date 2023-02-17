Омичи могут попрощаться с «Мегой». Шведы начали распродавать недвижимость в России

Шведы ищут покупателя на весь портфель российской недвижимости, сейчас в начальной стадии ведутся переговоры с двумя потенциальными покупателями. Пока окончательное решение о продаже не принято. В России у компании Ingka есть 14 торговых центров «Мега», гипермаркеты, в которых работали магазины IKEA, а также земельные участки, на которых не успело начаться строительство новых торговых площадей.