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Published Сегодня, 02:03

Modified Сегодня, 02:05

Updated Сегодня, 02:05

Ад и газовая камера. Режим «черного неба» в Омске продлили еще на сутки

17 февраля 2023, 02:03
Фото: Город55
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В Омской области на сутки продлили режим неблагоприятных метеоусловий

Он будет действовать до 21:00 17 февраля.

В Омской области до 21:00 17 февраля продлили режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Об этом сообщили в Об-Иртышском УГМС.

Во время режима НМУ вредные вещества воздухе плохо рассеиваются. Из-за этого омичи могут чувствовать сильные неприятные запахи. В паблике «Проект „Дыши“ Омск» горожане пожаловались на сильную химическую вонь.

«Братская, 17. Лютая химия, яркий запах, аж выносит. С вечера закрыты окна по настоящее время, — сообщил омич Артем Первых.
«Маркса, 83а. Химическая вонь, ад, газовая камера. Минприроды, вы где? Вы когда нам дышать дадите?» — написал пользователь под ником Marie Marie.

Сообщить о выбросах жители города также могут на горячую линию.

И вновь «черное небо». В Омске на сутки ввели режим неблагоприятных метеоусловий
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#Евгений Игишев#Нму#Режим нму#Метеорологи#Экология#Экология55#Город#Омск#Омская область
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