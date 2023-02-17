Ад и газовая камера. Режим «черного неба» в Омске продлили еще на сутки

Posted Сегодня, 02:03
Published Сегодня, 02:03
Modified Сегодня, 02:05
Updated Сегодня, 02:05
В Омской области до 21:00 17 февраля продлили режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Об этом сообщили в Об-Иртышском УГМС.
Во время режима НМУ вредные вещества воздухе плохо рассеиваются. Из-за этого омичи могут чувствовать сильные неприятные запахи. В паблике «Проект „Дыши“ Омск» горожане пожаловались на сильную химическую вонь.
«Братская, 17. Лютая химия, яркий запах, аж выносит. С вечера закрыты окна по настоящее время, — сообщил омич Артем Первых.
«Маркса, 83а. Химическая вонь, ад, газовая камера. Минприроды, вы где? Вы когда нам дышать дадите?» — написал пользователь под ником Marie Marie.
Сообщить о выбросах жители города также могут на горячую линию.