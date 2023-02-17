Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:08

Published Сегодня, 08:08

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

Новые мосты — не панацея. Омские архитекторы пытаются решить вопрос с пробками

17 февраля 2023, 08:08
Фото: Город55
Иллюстрация
После начала капремонта Ленинградского моста и ограничения движения по нему, омичи начали предлагать идеи, как можно улучшить транспортную инфраструктуру города.

15 февраля в Омске начался капремонт Ленинградского моста. Для движения омичам оставили только две полосы, и разработали план оптимизации движения. Работы подрядчику нужно завершить до июня 2024 года, поэтому полтора года жители города, скорее всего, будут испытывать сложности с передвижением.

После начала капитального ремонта, начали активно высказываться о строительстве мостов и поиске новых решений. Так, 15 февраля возможность строительства моста прокомментировал мэр Омска Сергей Шелест, подтвердив, что такой вариант и правда рассматривают в Омске.

Подключился к делу и Институт территориального планирования «Град», который работал над генпланом Омска.

В городе основные пути перезагружены в направлении «север — юг». А плотная застройка не позволяет построить дополнительные улицы на левом и правом берегу. При этом полос движения, особенно в часы-пик, не хватает ни на магистралях, ни на мостах. Самыми загруженными оказываются мосты 60-летия ВЛКСМ, метромост и Ленинградский.

Экс-директор «Мостовика» прокомментировал возможное строительство моста через Иртыш
Узнать подробнее

Специалисты ИТП «Град» проанализировали разные сценарии, взяли в расчет передвижение не только на личных автомобилях, но и на средствах легкой мобильности (то есть велосипедах, самокатах, гироскутерах и моноколесе), а также передвижение пешком, и пришли к выводу, что для удовлетворения транспортного спроса нужны именно комплексные меры, а не только строительство.

«Решить транспортную проблему города только за счет строительства автомобильных дорог и развязок невозможно. Чтобы удовлетворить транспортный спрос, нужен безразмерный бюджет (сотни миллиардов рублей), так как новое транспортное предложение генерирует новый транспортный спрос. И если в городе только лишь периодически строят новые дороги (что всегда дорого), но не принимают другие меры, то пробок меньше не станет», — говорят архитекторы.
Мост в створе улицы Доковской
Фото: ИТП «Град»

Отметим, что после проведения анализа передвижения омичей, в институте предложили конкретные решения, где можно построить мосты. Таких мест, по их мнению, должно быть два.

  1. Мост из Нефтяников на Левый Берег;
  2. Мост из Старого Кировска в Порт-Артур и Московку.

Мост через Иртыш в створе Доковской позволил бы связать северную промзону и промышленную зону, которая находится на другом берегу. Альтернативный вариант передвижения сократил бы длину поездок между Левым Берегом и Нефтяниками. По прогнозам исследователей в час-пик по мосту могли бы передвигать более 4 тысяч машин в обоих направлениях.

Мост в створе улицы 22-го Декабря-Труда
Фото: ИТП «Град»

Строительство моста в створе улицы 22-го Декабря-Труда связало бы Старый Кировск с Московкой и Порт-Артуром. Это тоже разгрузило бы существующие мосты.

Однако, строительство новых мостов — это не панацея для Омска. Для развития инфраструктуры большое значение также имеет обновление общественного транспорта, новых трамвайных и троллейбусных линий, удобных транспортно-пересадочных узлов, и обустройство остановочных пунктов. Эти направления, кстати, тоже подробно проанализировали в институте.

#Юлия Истомина#Мост#Ленинградский мост#Строительство моста#Строительство#Град#Капремонт#Общество#Город#Новости#Омск
Подпишитесь
В Омске на должность главы департамента строительства назначили Михаила Веселева
Сегодня, 02:27
Кто будет учить детей. В омских школах и детсадах не хватает больше 800 педагогов
Сегодня, 07:57
В Омске в 2022 году нашли 62 опасных участка: публикуем список аварийных дорог
Сегодня, 05:41
Решать вопрос с субсидией для Фонда промышленности будет главный омский похоронщик
Сегодня, 09:06
В палатке на озере в Омской области нашли трупы трех рыбаков
Сегодня, 04:03