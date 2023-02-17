Новые мосты — не панацея. Омские архитекторы пытаются решить вопрос с пробками

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
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Updated Сегодня, 08:24
15 февраля в Омске начался капремонт Ленинградского моста. Для движения омичам оставили только две полосы, и разработали план оптимизации движения. Работы подрядчику нужно завершить до июня 2024 года, поэтому полтора года жители города, скорее всего, будут испытывать сложности с передвижением.
После начала капитального ремонта, начали активно высказываться о строительстве мостов и поиске новых решений. Так, 15 февраля возможность строительства моста прокомментировал мэр Омска Сергей Шелест, подтвердив, что такой вариант и правда рассматривают в Омске.
Подключился к делу и Институт территориального планирования «Град», который работал над генпланом Омска.
В городе основные пути перезагружены в направлении «север — юг». А плотная застройка не позволяет построить дополнительные улицы на левом и правом берегу. При этом полос движения, особенно в часы-пик, не хватает ни на магистралях, ни на мостах. Самыми загруженными оказываются мосты 60-летия ВЛКСМ, метромост и Ленинградский.
Специалисты ИТП «Град» проанализировали разные сценарии, взяли в расчет передвижение не только на личных автомобилях, но и на средствах легкой мобильности (то есть велосипедах, самокатах, гироскутерах и моноколесе), а также передвижение пешком, и пришли к выводу, что для удовлетворения транспортного спроса нужны именно комплексные меры, а не только строительство.
«Решить транспортную проблему города только за счет строительства автомобильных дорог и развязок невозможно. Чтобы удовлетворить транспортный спрос, нужен безразмерный бюджет (сотни миллиардов рублей), так как новое транспортное предложение генерирует новый транспортный спрос. И если в городе только лишь периодически строят новые дороги (что всегда дорого), но не принимают другие меры, то пробок меньше не станет», — говорят архитекторы.
Отметим, что после проведения анализа передвижения омичей, в институте предложили конкретные решения, где можно построить мосты. Таких мест, по их мнению, должно быть два.
Мост через Иртыш в створе Доковской позволил бы связать северную промзону и промышленную зону, которая находится на другом берегу. Альтернативный вариант передвижения сократил бы длину поездок между Левым Берегом и Нефтяниками. По прогнозам исследователей в час-пик по мосту могли бы передвигать более 4 тысяч машин в обоих направлениях.
Строительство моста в створе улицы 22-го Декабря-Труда связало бы Старый Кировск с Московкой и Порт-Артуром. Это тоже разгрузило бы существующие мосты.
Однако, строительство новых мостов — это не панацея для Омска. Для развития инфраструктуры большое значение также имеет обновление общественного транспорта, новых трамвайных и троллейбусных линий, удобных транспортно-пересадочных узлов, и обустройство остановочных пунктов. Эти направления, кстати, тоже подробно проанализировали в институте.