Новые мосты — не панацея. Омские архитекторы пытаются решить вопрос с пробками

Специалисты ИТП «Град» проанализировали разные сценарии, взяли в расчет передвижение не только на личных автомобилях, но и на средствах легкой мобильности (то есть велосипедах, самокатах, гироскутерах и моноколесе), а также передвижение пешком, и пришли к выводу, что для удовлетворения транспортного спроса нужны именно комплексные меры, а не только строительство.