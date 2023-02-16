Новый закон, новый штраф и загадочное пожертвование. Омск за день

16 февраля приняли закон, который предусматривает административную ответственность за непринятие мер по отлову безнадзорных животных. Региональная прокуратура выступила инициатором нововведений. Штраф на должностных лиц — от 3 до 5 тысяч рублей, на юридических лиц — от 10 до 20 тысяч рублей. При повторном нарушении (в течение года) штраф в размере от 20 до 40 тысяч рублей (на должностных лиц), от 40 до 100 тысяч рублей (на юридических лиц).