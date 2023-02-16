Новый закон, новый штраф и загадочное пожертвование. Омск за день

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Новость №1. Омичам будут выплачивать деньги вместо выдачи участка
Областной парламент законодательно одобрил инициативу по выплатам. Омские многодетные семьи смогут выбрать: стоять в очереди на земельный участок или взять деньги на самостоятельную покупку земли. Также деньги можно будет использовать на первоначальный взнос по ипотеке, погашение имеющейся задолженности, реконструкцию домовладения, приобретение земельного участка для ИЖС, ведение садоводства или подсобного хозяйства. Выплата составит около 173 тысяч рублей.
Новость №2. В Омске начнут штрафовать за нарушение требований по отлову бездомных животных
16 февраля приняли закон, который предусматривает административную ответственность за непринятие мер по отлову безнадзорных животных. Региональная прокуратура выступила инициатором нововведений. Штраф на должностных лиц — от 3 до 5 тысяч рублей, на юридических лиц — от 10 до 20 тысяч рублей. При повторном нарушении (в течение года) штраф в размере от 20 до 40 тысяч рублей (на должностных лиц), от 40 до 100 тысяч рублей (на юридических лиц).
Новость №3. В Омске в дом малютки подбросили конверт с деньгами
Из-за свертка от неизвестного мужчины сотрудники дома малютки вызвали полицию. Полицейские вскрыли конверт и обнаружили в нем 27 тысяч 750 рублей. Данный факт задокументировали и деньги передали сотрудникам БУЗОО «Специализированный дом ребенка» под расписку, чтобы их можно было тратить на нужды учреждения. Отметим, что неизвестный благотворитель подписался вымышленным именем.