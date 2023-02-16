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Published Сегодня, 09:39

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

Приняли закон. Жителям Омской области будут выплачивать деньги вместо выдачи участка

16 февраля 2023, 09:39

Многодетным семьям Омской области одобрили получение выплат вместо земельного участка

Теперь омские многодетные семьи смогут выбрать: стоять в очереди на земельный участок или взять деньги на самостоятельную покупку земли.

Губернатор Омской области сообщил у себя в телеграм-канале, что инициативу по выплатам законодательно одобрил областной парламент. Многодетные семьи смогут выбрать: получить ли денежную выплату или стоять в очереди на земельный участок.

Деньги можно будет использовать на первоначальный взнос по ипотеке или на погашение имеющейся задолженности. Также можно будет направить выплаты на приобретение жилья по договору купли-продажи, на реконструкцию домовладения, приобретение земельного участка для ИЖС, ведение садоводства или подсобного хозяйства. Платить собираются около 173 тыс. рублей.

Александр Бурков пообещал держать на личном контроле своевременность получения средств, чтобы мера поддержки функционировала без лишней бюрократии.

Напомним, внесли инициативу на обсуждение 26 января 2023 года. Потребность возникла оттого, что на тот момент 7761 человек находилось в очереди на получение земельного участка. Из них более 5,7 тыс. в Омске. 

В Омске многодетные семьи смогут получить выплату для покупки земельного участка
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#Дарья Зыкова#Омск#Парламент#Выплаты#Многодетные семьи#Земельные участки#Очередь#Приобретение жилья#Меры поддержки#Общество#Новости#Омская область#Александр Бурков
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