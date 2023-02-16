Приняли закон. Жителям Омской области будут выплачивать деньги вместо выдачи участка

Деньги можно будет использовать на первоначальный взнос по ипотеке или на погашение имеющейся задолженности. Также можно будет направить выплаты на приобретение жилья по договору купли-продажи, на реконструкцию домовладения, приобретение земельного участка для ИЖС, ведение садоводства или подсобного хозяйства. Платить собираются около 173 тыс. рублей.