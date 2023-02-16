Фонд ТОС в Центральном округе Омска возглавила специалистка по романским языкам

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
В Фонде развития территориального общественного самоуправления Центрального округа Омска сменился исполнительный директор. До 15 февраля этот пост занимала Лариса Данилова, а теперь ТОСами ЦАО руководит Лилия Филатова.
В прошлом Филатова работала в управлении социальной политики администрации Советского округа, сначала специалистом, а с 2005 по 2022 год — главой управления. Она рассказала Городу55, что родилась в Омске, но в студенческие годы переехала на время в Иркутск.
— Я начала учиться очно в Омске, на факультете иностранных языков, — рассказала Филатова. — На четвертом курсе перевелась на заочное в Иркутск, так как в Омске заочного не было.
Диплом об образовании будущая глава КТОСов ЦАО получила в Иркутском институте иностранных языков имени Хо Ши Мина, на факультете романских языков. Больше 10 лет она преподавала французский в омских школах, а потом перешла на работу в администрацию.
Добавим, что в 2002–2005 годах Лилия Георгиевна была директором культурно-досугового центра, принадлежавшего ООО «Комплекс „Центр молодежи“» (его руководителем и бенефициаром является Валентин Бойко).