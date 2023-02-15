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В Омской области открыли памятную доску погибшему в СВО

15 февраля 2023, 05:00
Фото: omskportal.ru
Мемориальная доска Дмитрию Вепреву появилась на фасаде здания Петропавловского дома детства в селе Артын Муромцевского района.

В Омской области открыли памятную доску погибшему в СВО. Мемориальная доска Дмитрию Вепреву появилась на фасаде здания Петропавловского дома детства в селе Артын Муромцевского района. 27-летний военнослужащий был воспитанником детского дома.

Младший сержант Дмитрий Вепрев служил разведчиком в 45-й бригаде спецназа ВДВ. Погиб при выполнении боевых задач. Указом президента военнослужащего посмертно наградили орденом Мужества.

На торжественном открытии мемориальной доски присутствовали близкие военнослужащего, сослуживцы и воспитанники детского дома.

«Дима был лучшим во всём. Он был лучшим другом. Профессионалом своего дела. Выполнял свой воинский долг, не боясь ничего. Очень добрый, классный, весёлый парень, он реально любил жизнь, и его все любили. Всем эта потеря далась тяжело. Он навсегда останется в наших сердцах, будем приезжать сюда», — рассказал Иван, сослуживец Дмитрия Вепрева.
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#Евгений Игишев#Общество#Сво#Спецоперация#Мемориал#Мемориальная доска#Памятная доска#Омская область#Муромцевский район#Артын
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