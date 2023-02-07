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Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

В Омске появятся две мемориальные доски с именем хоккеиста, погибшего на СВО

7 февраля 2023, 11:33
Фото: 1MI
иллюстрация
В Городской совет обратились гимназия и ТСЖ, которые хотят увековечить память о Глебе Смаженном.

В повестке очередного заседания комитета Омского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования в последний момент появился дополнительный вопрос (депутаты специальным голосованием решат, начинать ли его обсуждение или отложить до следующего раза). Согласно сопроводительным документам, которые есть в распоряжении Города55, речь идет о мемориальных досках.

С похожими друг на друга предложениями к городским властям обратились сразу две инстанции. Это гимназия №69, расположенная по адресу проспект Карла Маркса, 24а, и товарищество собственников жилья «Спортивный проезд» (одноименная улица в Центральном округе, примерно между цирком и «Каскадом»), которые хотят установить на своих зданиях мемориальные доски с именем Глеба Смаженного — лейтенанта российской армии, погибшего во время специальной военной операции. В Спортивном проезде он жил, в гимназии №69 учился.

Глеб Смаженный был воспитанником омского «Авангарда», играл в составе хоккейной команды Танкового института, который закончил в 2020 году. Он служил в Кантемировской танковой дивизии заместителем командира роты и погиб на Украине весной 2022 года в возрасте всего 25 лет. О его гибели стало известно 11 мая. Посмертно Смаженный был награжден орденом Мужества.

Гимназия и ТСЖ берут на себя все расходы, связанные с изготовлением, установкой и содержанием мемориальных досок. Топонимическая комиссия уже одобрила эту идею, теперь дело за депутатами. Сначала в комитете примут рекомендацию, потом на пленарном заседании будет принято окончательное решение.

Кстати, на прошлой неделе вопрос об установке сразу пяти мемориальных досок обсуждался в комитете по социальным вопросам. Тогда депутаты без обсуждений и вопросов голосовали «за»

#Николай Эйхвальд#Городской Совет#Город#Новости
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