В Омске появятся две мемориальные доски с именем хоккеиста, погибшего на СВО

С похожими друг на друга предложениями к городским властям обратились сразу две инстанции. Это гимназия №69, расположенная по адресу проспект Карла Маркса, 24а, и товарищество собственников жилья «Спортивный проезд» (одноименная улица в Центральном округе, примерно между цирком и «Каскадом»), которые хотят установить на своих зданиях мемориальные доски с именем Глеба Смаженного — лейтенанта российской армии, погибшего во время специальной военной операции. В Спортивном проезде он жил, в гимназии №69 учился.