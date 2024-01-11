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Мемориал

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Хоценко заявил об обновлении мемориалов в честь героев Великой Отечественной войны
На организацию благоустройства будут направлены средства из областного бюджета.
11 января, 06:26
2023
«Провокация». Ветеранам СВО отказали в установке мемориальной доски на омской школе
13 декабря 2023, 08:09
С прогулочной зоной. В Омске открыли сквер имени Героя СССР Михаила Харчикова
Благоустроенная территория находится вдоль домов № 38 и 38/2 по улице Богдана Хмельницкого.
4 ноября 2023, 10:04
В Омске хотят утвердить новые правила для размещения мемориалов и скульптур
25 августа 2023, 07:57
В Омский музей передали мемориал женщине, которая спасла тысячи детей во время войны
Работу, посвященную Матрене Вольской, передали в музей Воинской славы омичей.
18 августа 2023, 06:30
Ново-Еврейскому кладбищу в Омске планируют придать вероисповедальный статус
3 июля 2023, 10:57
Завяли за один день. Стало известно, почему убрали цветы у вечного огня в Омске
Омичи начали негодовать, когда увидели уборку гвоздик в парке Победы.
11 мая 2023, 03:22
В Омской области открыли памятную доску погибшему в СВО
Мемориальная доска Дмитрию Вепреву появилась на фасаде здания Петропавловского дома детства в селе Артын Муромцевского района.
15 февраля 2023, 05:00
2022
Без снисхождения. В Омске отклонили апелляцию вандалов, повредивших мемориал
Жители Омской области подожгли венки и повредили мемориал. Апелляция не помогла скостить срок в колонии строгого режима.
27 декабря 2022, 10:34

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