Не соблюдал дистанцию. В Омске троллейбус врезался в маршрутку

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Сегодня, 15 февраля, в Омске на улице 10 лет Октября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса и маршрутного такси, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Как стало известно, водитель троллейбуса, в салоне которого находилось 18 пассажиров, не соблюдал дистанцию и врезался в пассажирский микроавтобус, который следовал по маршруту №470. В результате аварии пассажиру «Газели» потребовалась помощь врачей.
Правоохранительные органы устанавливают все детали происшествия. За результатами проверки проследит прокуратура.
В пресс-службе омской полиции рассказали, что на дорогах города и области за минувшие сутки произошло 73 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых два человека получили травмы. От управления транспортом инспекторы ДПС отстранили 10 нетрезвых водителей.