Не соблюдал дистанцию. В Омске троллейбус врезался в маршрутку

Как стало известно, водитель троллейбуса, в салоне которого находилось 18 пассажиров, не соблюдал дистанцию и врезался в пассажирский микроавтобус, который следовал по маршруту №470. В результате аварии пассажиру «Газели» потребовалась помощь врачей.