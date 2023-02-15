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Published Сегодня, 03:40

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Updated Сегодня, 03:42

Не соблюдал дистанцию. В Омске троллейбус врезался в маршрутку

15 февраля 2023, 03:40
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске на улице 10 лет Октября троллейбус врезался в пассажирский микроавтобус

В результате ДТП пассажиру маршрутки потребовалась помощь врачей.

Сегодня, 15 февраля, в Омске на улице 10 лет Октября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса и маршрутного такси, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как стало известно, водитель троллейбуса, в салоне которого находилось 18 пассажиров, не соблюдал дистанцию и врезался в пассажирский микроавтобус, который следовал по маршруту №470. В результате аварии пассажиру «Газели» потребовалась помощь врачей.

Правоохранительные органы устанавливают все детали происшествия. За результатами проверки проследит прокуратура.

В пресс-службе омской полиции рассказали, что на дорогах города и области за минувшие сутки произошло 73 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых два человека получили травмы. От управления транспортом инспекторы ДПС отстранили 10 нетрезвых водителей.

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#Евгений Игишев#Прокуратура#Авария#ДТП#Омск#Полиция#Госавтоинспекция
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