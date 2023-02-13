В Омске водитель на пешеходном переходе сбил 7-летнего ребенка

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
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В Нефтяниках, на улице Магистральной, 67-летний водитель Chevrolet Niva на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 7-летнего мальчика, рассказали в пресс-службе омской полиции. Сообщение о ДТП поступило сегодня, 13 февраля, в 9:40.
В результате дорожного-транспортного происшествия ребенка отвезли в больницу. Окончательно обстоятельства и причины произошедшего установят в ходе
проверки.
На дорогах города и области за минувшие сутки произошло 46 аварий, в результате которых три человек получили травмы.