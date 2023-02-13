В Омске водитель на пешеходном переходе сбил 7-летнего ребенка

В Нефтяниках, на улице Магистральной, 67-летний водитель Chevrolet Niva на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 7-летнего мальчика, рассказали в пресс-службе омской полиции. Сообщение о ДТП поступило сегодня, 13 февраля, в 9:40.