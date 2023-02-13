Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:12

Published Сегодня, 06:12

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

В Омске водитель на пешеходном переходе сбил 7-летнего ребенка

13 февраля 2023, 06:12
Фото: 1MI
Иллюстрация
Мальчика отвезли в больницу.

В Нефтяниках, на улице Магистральной, 67-летний водитель Chevrolet Niva на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 7-летнего мальчика, рассказали в пресс-службе омской полиции. Сообщение о ДТП поступило сегодня, 13 февраля, в 9:40.

В результате дорожного-транспортного происшествия ребенка отвезли в больницу. Окончательно обстоятельства и причины произошедшего установят в ходе
проверки.

На дорогах города и области за минувшие сутки произошло 46 аварий, в результате которых три человек получили травмы.

Не в том месте. Омич на отечественном авто сбил 15-летнего подростка
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Омск#Полиция#ДТП#Авария#Ребенок#Пострадал ребенок
Подпишитесь
«Спичеры» и «монтажники»: как работали омичи, арестованные за взрыв в Новосибирске
Сегодня, 09:06
В Омске квадратный метр жилья за год подорожал в среднем на 20 тысяч
Сегодня, 08:15
В Омске контракт на обслуживание маршрута № 42 отдали прежнему перевозчику
Сегодня, 07:04
Светлану Студеникину сделают, наконец, третьим вице-спикером Омского горсовета
Сегодня, 05:45
Омская область заняла 62 строчку в рейтинге качества жизни
Сегодня, 02:22
Бургеры раздора. Как омичка и курьер доставку еды не поделили
Сегодня, 07:54