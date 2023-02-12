Коллеги, политика и быт. О чем омичи шутят на работе

На работе про работу. 37% респондентов заявили, что объектом для юмора становятся профессиональные обязанности, а также взаимоотношения с клиентами и партнерами. 11% предпочитают посмеяться над отношениями мужчин и женщин. Еще 5% участников опроса шутят о зарплате и деньгах. 2% омичей — о коллегах и руководстве.