Коллеги, политика и быт. О чем омичи шутят на работе

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
О чем шутят омичи? Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос и поделился результатами.
На работе про работу. 37% респондентов заявили, что объектом для юмора становятся профессиональные обязанности, а также взаимоотношения с клиентами и партнерами. 11% предпочитают посмеяться над отношениями мужчин и женщин. Еще 5% участников опроса шутят о зарплате и деньгах. 2% омичей — о коллегах и руководстве.
Каждый двадцатый опрошенный, а это 5%, привык делиться с коллективами забавными житейскими историями. 3% респондентов признались, любят политическую иронию. Еще 4% шутят над бытом и домашними обязанностями. 2% омичей говорят с улыбкой о детях и школе, еще столько же — делятся с коллегами комедийными роликами из интернета.
Всего 1% респондентов смеются в разговорах об автомобилях, погоде и лишнем весе. О себе шутит 1 человек из 100. Для 12% участников опроса характерны темы для шуток: спорт, шоу-бизнес, бессонница, алкоголь, хобби, здоровье, медицина, сложности парковки. Запретных тем нет для 24% опрошенных.
Интересно, что женщины часто шутят о работе, быте и детях, а вот мужчины — о политике.