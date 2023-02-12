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Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Коллеги, политика и быт. О чем омичи шутят на работе

12 февраля 2023, 11:00
Фото: 1MI
иллюстрация

37% омичей признались в подшучивании над коллегами

Мужчины предпочитают политический юмор, а женщины — домашний.

О чем шутят омичи? Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос и поделился результатами.

На работе про работу. 37% респондентов заявили, что объектом для юмора становятся профессиональные обязанности, а также взаимоотношения с клиентами и партнерами. 11% предпочитают посмеяться над отношениями мужчин и женщин. Еще 5% участников опроса шутят о зарплате и деньгах. 2% омичей — о коллегах и руководстве.

Каждый двадцатый опрошенный, а это 5%, привык делиться с коллективами забавными житейскими историями. 3% респондентов признались, любят политическую иронию. Еще 4% шутят над бытом и домашними обязанностями. 2% омичей говорят с улыбкой о детях и школе, еще столько же — делятся с коллегами комедийными роликами из интернета.

Всего 1% респондентов смеются в разговорах об автомобилях, погоде и лишнем весе. О себе шутит 1 человек из 100. Для 12% участников опроса характерны темы для шуток: спорт, шоу-бизнес, бессонница, алкоголь, хобби, здоровье, медицина, сложности парковки. Запретных тем нет для 24% опрошенных.

Интересно, что женщины часто шутят о работе, быте и детях, а вот мужчины — о политике.

#Опрос#Работа#Общество#Новости#Омск#Омская область
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