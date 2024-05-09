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Михаил Бердин

Готовится контракт. Ворота «Авангарда» в новом сезоне будет защищать Михаил Бердин

9 мая 2024, 03:19
Фото: ХК Сочи
Михаил Бердин

Состав «Авангарда» пополнил голкипер Михаил Бердин

Прошлый сезон хоккеист провел в клубе «Сочи».

В сезоне-2024/2025 ворота «Авангарда» будет защищать голкипер Михаил Бердин. С ним планируют заключить контракт на два года, сообщили в хоккейном клубе. Вратарь перейдет к «ястребам» в результате трехстороннего обмена между «Авангардом», СКА и «Сочи».

В «Сочи» отправится нападающий Денис Венгрыжановский, а в СКА в обмен на денежную компенсацию перешли вратарь Никита Подлягин и защитник Тимур Кол. Также клубу из северной столицы перешли права на форварда Егора Привалова.

«Для ровного и стабильного прохождения 68-матчевого регулярного чемпионата нужно грамотно распределять нагрузку между голкиперами. В плей-офф вратарский фактор имеет определяющее значение, к решающим играм важно подойти в максимальной готовности — физической и психологической. С приходом Бердина мы получаем хорошую конкуренцию за первый номер в нашей бригаде голкиперов», — рассказал о новом голкипере генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

В прошлом сезоне 26-летний голкипер защищал ворота «южан» в 50 матчах. В среднем за игру Бердин пропускает 3,29 шайб, отражает 91,1% бросков. В сезоне-2023/2024 вратарь «сухарями» не отметился.

Ранее о возможном контракте с Бердиным сообщили спортивные телеграм-каналы:

В новом сезоне за «Авангард» будет выступать вратарь Михаил Бердин
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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Сочи#Плей-офф#Антон Курьянов#Генеральный менеджер#Мотивация#Денис Венгрыжановский#Михаил Бердин#Регулярный чемпионат
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