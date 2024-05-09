Готовится контракт. Ворота «Авангарда» в новом сезоне будет защищать Михаил Бердин

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
Modified Сегодня, 03:21
Updated Сегодня, 03:21
В сезоне-2024/2025 ворота «Авангарда» будет защищать голкипер Михаил Бердин. С ним планируют заключить контракт на два года, сообщили в хоккейном клубе. Вратарь перейдет к «ястребам» в результате трехстороннего обмена между «Авангардом», СКА и «Сочи».
В «Сочи» отправится нападающий Денис Венгрыжановский, а в СКА в обмен на денежную компенсацию перешли вратарь Никита Подлягин и защитник Тимур Кол. Также клубу из северной столицы перешли права на форварда Егора Привалова.
«Для ровного и стабильного прохождения 68-матчевого регулярного чемпионата нужно грамотно распределять нагрузку между голкиперами. В плей-офф вратарский фактор имеет определяющее значение, к решающим играм важно подойти в максимальной готовности — физической и психологической. С приходом Бердина мы получаем хорошую конкуренцию за первый номер в нашей бригаде голкиперов», — рассказал о новом голкипере генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов.
В прошлом сезоне 26-летний голкипер защищал ворота «южан» в 50 матчах. В среднем за игру Бердин пропускает 3,29 шайб, отражает 91,1% бросков. В сезоне-2023/2024 вратарь «сухарями» не отметился.
Ранее о возможном контракте с Бердиным сообщили спортивные телеграм-каналы: