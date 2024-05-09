Готовится контракт. Ворота «Авангарда» в новом сезоне будет защищать Михаил Бердин

В сезоне-2024/2025 ворота «Авангарда» будет защищать голкипер Михаил Бердин. С ним планируют заключить контракт на два года, сообщили в хоккейном клубе. Вратарь перейдет к «ястребам» в результате трехстороннего обмена между «Авангардом», СКА и «Сочи».