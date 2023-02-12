«Дети были напуганы». Омичи едва не сгорели из-за странного соседа

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
О происшествии в Октябрьском округе сначала рассказали местные жители в соцсетях. Городу55 удалось подтвердить и дополнить информацию.
11 февраля в доме №16/2 по улице Кирова произошел пожар. О возгорании стало известно в 12:25, пояснили нам в региональном МЧС. В здании девять этажей, огонь пылал на первом. Очагом стала «двушка» на 45 «квадратов», расположенная в первом подъезде.
Когда приехали пожарные, из окон квартиры шел дым, в подъезде — плотное задымление. Самостоятельно по лестнице эвакуироваться удалось лишь двум жителям. Еще 22 человека, в том числе десять детей, спасли пожарные.
В результате пожара оказались повреждены вещи домашнего обихода, внутренняя отделка квартиры на площади 15 квадратных метров, закопчены стены. Полностью справиться с огнем удалось в 13:40. На месте работали 10 машин, 36 человек личного состава и 7 звеньев газодымозащитной службы.
Местные жители не только испугались из-за происшествия, но и лишний раз убедились в опасном соседстве. По крайней мере, так утверждает автор поста в группе «Инцидент Омск». По его словам, хозяин обгоревшей квартиры ведет асоциальный образ жизни, распивает алкоголь, часто приглашает в дом посторонних.
«Результатов пожарно-технической экспертизы никто не видел, но из разговора с сотрудником МЧС стало понятно, что причиной пожара стала непотушенная сигарета», — цитата из поста.
«Причина пожара и размер материального ущерба в данный момент устанавливаются», — официальный ответ областного МЧС.
Автор поста рассказывает, в ноябре прошлого года из ныне обгоревшей квартиры ползли тараканы и клопы. От дезинсекции владельцы отказались, мол, денег нет.
«В нашем подъезде проживает много детей. Они испытали очень сильный стресс, были напуганы. Существовал риск взрыва газа. К счастью, обошлось без жертв», — пишет местный житель в соцсетях. Он просит привлечь к ответственности виновных в возгорании.
В комментариях пользователи поделились аналогичными ситуациями из своей жизни. Таких оказалось немало. Однако дельных советов никто дать не смог.