«Дети были напуганы». Омичи едва не сгорели из-за странного соседа

Местные жители не только испугались из-за происшествия, но и лишний раз убедились в опасном соседстве. По крайней мере, так утверждает автор поста в группе «Инцидент Омск». По его словам, хозяин обгоревшей квартиры ведет асоциальный образ жизни, распивает алкоголь, часто приглашает в дом посторонних.