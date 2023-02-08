Компания L’Oreal получила около 60 исков из-за средств для волос, вызывающих рак

В исках отмечается, что в компании знали, что их продукты содержат опасные химические вещества, но всё равно продавали их. Постановление судебной коллегии по многорайонным судебным разбирательствам гласит, что все иски будут объединены в одно производство и переданы в федеральный суд Чикаго.