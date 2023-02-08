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Posted Сегодня, 17:19

Published Сегодня, 17:19

Modified Сегодня, 17:20

Updated Сегодня, 17:20

Компания L’Oreal получила около 60 исков из-за средств для волос, вызывающих рак

Сегодня, 17:19
Пятьдесят семь женщин подали иски на французскую компанию L’Oreal. Поводом послужили опубликованные результаты исследования, в рамках которых выяснилось, что выпускаемые компанией средства для выпрямления волос могут вызывать онкологические и иные заболевания.

Ученые Национального института здравоохранения пришли к выводу, что причиной проблем со здоровьем являются химические вещества, включая ароматизаторы, парабены и фталаты, пишут «Известия» со ссылкой на издание Business of Fashion.

В исках отмечается, что в компании знали, что их продукты содержат опасные химические вещества, но всё равно продавали их. Постановление судебной коллегии по многорайонным судебным разбирательствам гласит, что все иски будут объединены в одно производство и переданы в федеральный суд Чикаго.

Отмечается, что в общей сложности обратиться в суд из-за опасных для здоровья средств для выпрямления волос могут тысячи покупательниц.

#Происшествия#В мире
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