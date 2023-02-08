Компания L’Oreal получила около 60 исков из-за средств для волос, вызывающих рак

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
Ученые Национального института здравоохранения пришли к выводу, что причиной проблем со здоровьем являются химические вещества, включая ароматизаторы, парабены и фталаты, пишут «Известия» со ссылкой на издание Business of Fashion.
В исках отмечается, что в компании знали, что их продукты содержат опасные химические вещества, но всё равно продавали их. Постановление судебной коллегии по многорайонным судебным разбирательствам гласит, что все иски будут объединены в одно производство и переданы в федеральный суд Чикаго.
Отмечается, что в общей сложности обратиться в суд из-за опасных для здоровья средств для выпрямления волос могут тысячи покупательниц.