Камера засняла момент взрыва газа, при котором погибло 5 человек

Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
В Тульской области спасатели, экстренные службы и силовики продолжают работать на места ЧП в городе Ефремов Тульской области, где днем, 7 февраля, обрушился подъезд жилой многоэтажки.
К данному часу известно, что предварительной причиной произошедшего стал взрыв бытового газа в одной из квартир. В результате полностью обрушился первый подъезд панельной пятиэтажки, в котором проживал 51 человек, 9 из которых дети.
Сейчас уже официально заявлено о 5 погибших и 7 пострадавших, из которых 3 человека были госпитализированы, в том числе и в тяжелом состоянии.
Спасатели все еще продолжают разбирать завалы, так как под ними могут находиться люди. Возбуждено уголовное дело.
Между тем телеграм-канал «112» опубликовал кадры с моментом взрыва. На видео видна яркая и резкая вспышка пламени, после чего подъезд дома моментально складывается, как «карточный домик».
Напомним, что вчера же в Омской области при взрыве газо-воздушной смеси в частном доме пострадали 3 человека, - 36-летний мастер, который устанавливал натяжной потолок, 45-летняя хозяйка жилища и ее 18-летний сын. Все они были госпитализированы с ожогами не менее 40 процентов тела.