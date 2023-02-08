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Published Сегодня, 03:16

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Updated Сегодня, 03:29

Камера засняла момент взрыва газа, при котором погибло 5 человек

8 февраля 2023, 03:16
Фото: ГУ МЧС по Тульской области
При взрыве полностью разрушен подъезд дома
Инцидент произошел в жилой многоэтажке в городе Ефремов Тульской области.

В Тульской области спасатели, экстренные службы и силовики продолжают работать на места ЧП в городе Ефремов Тульской области, где днем, 7 февраля, обрушился подъезд жилой многоэтажки.

К данному часу известно, что предварительной причиной произошедшего стал взрыв бытового газа в одной из квартир. В результате полностью обрушился первый подъезд панельной пятиэтажки, в котором проживал 51 человек, 9 из которых дети.

Сейчас уже официально заявлено о 5 погибших и 7 пострадавших, из которых 3 человека были госпитализированы, в том числе и в тяжелом состоянии.

Спасатели все еще продолжают разбирать завалы, так как под ними могут находиться люди. Возбуждено уголовное дело.

Между тем телеграм-канал «112» опубликовал кадры с моментом взрыва. На видео видна яркая и резкая вспышка пламени, после чего подъезд дома моментально складывается, как «карточный домик».

Напомним, что вчера же в Омской области при взрыве газо-воздушной смеси в частном доме пострадали 3 человека, - 36-летний мастер, который устанавливал натяжной потолок, 45-летняя хозяйка жилища и ее 18-летний сын. Все они были госпитализированы с ожогами не менее 40 процентов тела.

Установка натяжного потолка в Омской области закончилась взрывом: есть пострадавшие
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#Василий Попов#ЧП#Смерть#Авария#Взрыв#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия#Тульская область#Видео
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