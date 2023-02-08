Камера засняла момент взрыва газа, при котором погибло 5 человек

Напомним, что вчера же в Омской области при взрыве газо-воздушной смеси в частном доме пострадали 3 человека, - 36-летний мастер, который устанавливал натяжной потолок, 45-летняя хозяйка жилища и ее 18-летний сын. Все они были госпитализированы с ожогами не менее 40 процентов тела.