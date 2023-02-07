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Posted Сегодня, 02:30

Published Сегодня, 02:30

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

На Омск надвигаются приличные морозы до -32 градусов

7 февраля 2023, 02:30
Фото: 1MI
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По прогнозам синоптиков, возможны туманы и изморозь.

В Обь-Иртышском УГМС рассказали о погоде на ближайшие несколько дней. Так, по прогнозам синоптиков, уже сегодня ночью температура опустится до -19…-24 градусов Цельсия, а местами и до -29 градусов, Днем в среду, 8 февраля, потеплеет до -8…-13, а в некоторых районах и до -8 градусов.

Однако в ночь с 8 на 9 февраля вновь существенно подморозит, — до — 22…-27 градусов, а кое-где столбик термометра опустится и до -32 градусов. Днем 9 февраля ожидается от -14 до -19 градусов и лишь местами до -9.

При этом по информации синоптиков возможны туманы и изморозь.

#Василий Попов#Погода#Мороз#Туман#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Россия
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