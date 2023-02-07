На Омск надвигаются приличные морозы до -32 градусов

Posted Сегодня, 02:30
Published Сегодня, 02:30
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
В Обь-Иртышском УГМС рассказали о погоде на ближайшие несколько дней. Так, по прогнозам синоптиков, уже сегодня ночью температура опустится до -19…-24 градусов Цельсия, а местами и до -29 градусов, Днем в среду, 8 февраля, потеплеет до -8…-13, а в некоторых районах и до -8 градусов.
Однако в ночь с 8 на 9 февраля вновь существенно подморозит, — до — 22…-27 градусов, а кое-где столбик термометра опустится и до -32 градусов. Днем 9 февраля ожидается от -14 до -19 градусов и лишь местами до -9.
При этом по информации синоптиков возможны туманы и изморозь.