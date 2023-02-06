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Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Обвинение передали в суд. Омич признал вину в жестоком убийстве сына сожительницы

6 февраля 2023, 10:04
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске предстанет перед судом убийца 41-летнего пасынка

Омич в ноябре зарезал 41-летнего пасынка, а после попытался сжечь тело. Скоро он предстанет перед судом.

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что скоро перед Кировским районным судом предстанет 51-летний омич, который зарезал 41-летнего сына сожительницы. Сначала обвиняемый попытался скрыть следы преступления, но после признал вину.

Прокурор Кировского округа утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении признавшегося мужчины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы по ч. 1 ст. 105 УК РФ «убийство».

Напомним, в ноябре 2022 года мужчины повздорили во время распития алкоголя в частном доме. Обвиняемый схватился за нож. От повреждений 41-летний «пасынок» скончался. «Отчим» отправил тело в погреб, замыл кровь, а после и вовсе попытался сжечь останки. Тело пролежало под полом 9 дней, а сам конфликт разгорелся из-за сломанной оконной рамы.

Омич зарезал сына возлюбленной и пытался сжечь тело
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#Дарья Зыкова#Омск#Прокуратура#Смерть#Обвинение#Суд#Уголовное дело#Криминал#Конфликт#Общество#Новости
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