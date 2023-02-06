Обвинение передали в суд. Омич признал вину в жестоком убийстве сына сожительницы

Напомним, в ноябре 2022 года мужчины повздорили во время распития алкоголя в частном доме. Обвиняемый схватился за нож. От повреждений 41-летний «пасынок» скончался. «Отчим» отправил тело в погреб, замыл кровь, а после и вовсе попытался сжечь останки. Тело пролежало под полом 9 дней, а сам конфликт разгорелся из-за сломанной оконной рамы.