Омич зарезал сына возлюбленной и пытался сжечь тело

В Омске следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» на 51-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве и попытке сжечь тело 41-летнего пасынка.
«В полицию поступило заявление от жительницы Омска. Женщина заявила о безвестном исчезновении сына. По словам омички, мужчина пропал, пока она находилась на лечении в стационаре», – рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
Следователи вместе с полицейскими установили, что к преступлению может быть причастен сожитель женщины. Мужчину задержали, а 25 ноября в погребе домовладения нашли полусожженный труп пропавшего мужчины с множеством ножевых ранений.
«По версии следствия, 16 ноября подозреваемый во время ссоры нанес потерпевшему, который был пьян, несколько ножевых ранений, от которых он через два часа скончался. Затем с целью скрыть следы преступления он спрятал тело в погребе на улице и замыл следы крови на полу и одежде, а 24 ноября, когда сожительница обратилась с заявлением о розыске сына, пытался сжечь тело», – сообщили в омском СК.
Между тем, как стало известно Городу55, конфликты между подозреваемым и убитым вспыхивали постоянно. Последний никак не мог принять сожителя матери, который прожил с женщиной 16 лет, и постоянно выговаривал ему претензии. Помимо этого у потерпевшего не было ключей от входной двери, и будучи пьяным он постоянно ломал оконные рамы, чтобы попасть в жилище. Так произошло и в тот роковой вечер, из-за чего и вспыхнул скандал.