Омич зарезал сына возлюбленной и пытался сжечь тело

Между тем, как стало известно Городу55, конфликты между подозреваемым и убитым вспыхивали постоянно. Последний никак не мог принять сожителя матери, который прожил с женщиной 16 лет, и постоянно выговаривал ему претензии. Помимо этого у потерпевшего не было ключей от входной двери, и будучи пьяным он постоянно ломал оконные рамы, чтобы попасть в жилище. Так произошло и в тот роковой вечер, из-за чего и вспыхнул скандал.