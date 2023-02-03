В Европе сахар подорожал в два раза

Ощутимее всего в Европе подорожал сахар — в некоторых странах его стоимость выросла более чем на 50%, пишет 360tv.ru со ссылкой на «Известия». Так, в Испании и Италии он подорожал на 51%, в Польше — на 87,4%, в Германии — на 63%, в Чехии — на 98,9%. Наименее заметно продукт подорожал для французских потребителей — на 23%.