Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:45

Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:46

Updated Сегодня, 14:46

В Европе сахар подорожал в два раза

3 февраля 2023, 14:45
Фото: piqsels.com
За прошедший год продукты в странах ЕС подорожали в среднем на 20-30%. Причина роста стоимости — энергетический кризис.

Ощутимее всего в Европе подорожал сахар — в некоторых странах его стоимость выросла более чем на 50%, пишет 360tv.ru со ссылкой на «Известия». Так, в Испании и Италии он подорожал на 51%, в Польше — на 87,4%, в Германии — на 63%, в Чехии — на 98,9%. Наименее заметно продукт подорожал для французских потребителей — на 23%.

Причина роста стоимости сахара — плохой урожай в странах ЕС. Согласно оценкам Еврокомиссии, по причине сокращения посевных площадей и засухи прошлым летом, в странах ЕС производство сахара может упасть до 15,5 млн тонн.

В числе других причин отмечается сокращение объемов мирового экспорта. Индия, Бразилия и другие ведущие производители сахара существенным образом уменьшили свои поставки.

Впрочем, основная причина подорожания — это стоимость природного газа. Производство продукта из сахарной свеклы — энергозатратный процесс, тогда как большая часть европейских сахарных заводов функционирует на природном газе.

#В мире#Алина Ибрагимова
Подпишитесь
Дедлайн — осень. Успеют ли в Омском ТЮЗе вовремя закончить ремонт за 576 миллионов
Сегодня, 03:30
Омский депутат зачем-то изменил свою долю владения птицефабрикой на 2 сотых процента
Сегодня, 04:46
Чем дышит Омск. Чиновники замерили уровень примесей в воздухе после обращений омичей
Сегодня, 07:03
«Современник», училище и Дом дружбы. Куда переедут коллективы из омского ДК «Шинник»
Сегодня, 08:25
Токари да слесари. Как «оборонка» изменила рынок труда в Омской области
Сегодня, 05:39
Сибиряки смогут экономить до 3 рублей с каждого литра топлива
Сегодня, 04:00