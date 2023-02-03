В Европе сахар подорожал в два раза

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
Ощутимее всего в Европе подорожал сахар — в некоторых странах его стоимость выросла более чем на 50%, пишет 360tv.ru со ссылкой на «Известия». Так, в Испании и Италии он подорожал на 51%, в Польше — на 87,4%, в Германии — на 63%, в Чехии — на 98,9%. Наименее заметно продукт подорожал для французских потребителей — на 23%.
Причина роста стоимости сахара — плохой урожай в странах ЕС. Согласно оценкам Еврокомиссии, по причине сокращения посевных площадей и засухи прошлым летом, в странах ЕС производство сахара может упасть до 15,5 млн тонн.
В числе других причин отмечается сокращение объемов мирового экспорта. Индия, Бразилия и другие ведущие производители сахара существенным образом уменьшили свои поставки.
Впрочем, основная причина подорожания — это стоимость природного газа. Производство продукта из сахарной свеклы — энергозатратный процесс, тогда как большая часть европейских сахарных заводов функционирует на природном газе.