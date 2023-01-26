Остались жена и двое детей. В Омской области простились с погибшим в СВО

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
В понедельник, 23 января, в Омской области в деревне Юрто-Уйск простились с мобилизованным Римом Курмановым, погибшим в зоне проведения спецоперации, сообщили в администрации Седельниковского района.
«Проводить земляка в последний путь пришли сотни человек, сослуживцы, представители региональной и районной власти, военного комиссариата, духовенства.За проявленные в бою самоотверженность и отвагу наш земляк представлен к награждению Орденом Мужества», — рассказали в администрации района.
О смерти военнослужащего его близкие сообщили в социальных сетях в середине января. У мужчины осталась жена, трехлетний сын и маленькая дочка.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Рима Курманова.