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Published Сегодня, 08:25

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Updated Сегодня, 08:26

Остались жена и двое детей. В Омской области простились с погибшим в СВО

26 января 2023, 08:25
Фото: Администрация Седельниковского муниципального района
В Седельниковском районе похоронили мобилизованного военнослужащего.

В понедельник, 23 января, в Омской области в деревне Юрто-Уйск простились с мобилизованным Римом Курмановым, погибшим в зоне проведения спецоперации, сообщили в администрации Седельниковского района.

«Проводить земляка в последний путь пришли сотни человек, сослуживцы, представители региональной и районной власти, военного комиссариата, духовенства.🇷🇺За проявленные в бою самоотверженность и отвагу наш земляк представлен к награждению Орденом Мужества», — рассказали в администрации района.

О смерти военнослужащего его близкие сообщили в социальных сетях в середине января. У мужчины осталась жена, трехлетний сын и маленькая дочка.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Рима Курманова.

Остались жена и дети. Омич погиб в зоне СВО
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#Евгений Игишев#Смерть#Омск#Омская область#Седельниковский район#Сво
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