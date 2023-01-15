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Posted Сегодня, 10:44

Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

Остались жена и дети. Омич погиб в зоне СВО

Сегодня, 10:44
Фото: 1MI
иллюстрация

Молодой отец двоих детей из Омской области погиб в зоне СВО

О прощании сообщают близкие погибшего в соцсетях.

Близкие сообщили о смерти омича в зоне СВО. Погиб Рим Курманов. У него осталась жена трехлетний сын и маленькая дочка.

«Сколько сердец ранила роковая пуля из обстрела», — гласит пост в «Одноклассниках» на личной странице. Женщина рассказала, что погибший был заботливым и внимательным, помогал решать бытовые проблемы.

Известно, что похоронят Рима Курманова в деревне Юрт-Уйск Седельниковского района Омской области. Дата и время будут известны позже.

#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#Седельниковский район#Спецоперация#Частичная мобилизация в России#Соцсети#Смерть
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