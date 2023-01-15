Остались жена и дети. Омич погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Близкие сообщили о смерти омича в зоне СВО. Погиб Рим Курманов. У него осталась жена трехлетний сын и маленькая дочка.
«Сколько сердец ранила роковая пуля из обстрела», — гласит пост в «Одноклассниках» на личной странице. Женщина рассказала, что погибший был заботливым и внимательным, помогал решать бытовые проблемы.
Известно, что похоронят Рима Курманова в деревне Юрт-Уйск Седельниковского района Омской области. Дата и время будут известны позже.