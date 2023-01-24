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Posted Сегодня, 10:26

Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Суд отклонил апелляцию «Титана» в тяжбе с «Лукойлом»

Сегодня, 10:26
Фото: Город55
иллюстрация
Омской компании все же придется платить за «сверхнормативное» использование цистерн.

Апелляционный суд вынес решение по делу об иске «Лукойла» к омской группе компаний «Титан», которая принадлежит Михаилу Сутягинскому. Истец еще в прошлом году потребовал взыскать с «Титана» штраф в 1,9 млн рублей «за сверхнормативный оборот арендованных цистерн». Суд первой инстанции принял решение в пользу «Лукойла», «Титан» подал апелляцию, но, как теперь выясняется, снова проиграл.

Из материалов дела следует, что «Лукойл» поставлял «Титану» топливо в цистернах, которые тот мог использовать на правах арендатора в течение пяти суток после получения. Договор предполагал, что за просрочку «Титан» должен платить — две тысячи рублей за сутки за каждую четырехосную цистерну. В 2021 году накопился долг перед компаниями-перевозчиками, который «Лукойл» закрыл из своего кармана. После этого компания и подала иск, чтобы компенсировать свои траты.

Речь шла об 1 млн 926 тысячах рублей. Суд постановил, что претензии «Лукойла» должны быть удовлетворены в полном объеме, а апелляционная инстанция оставила это решение без изменений.

#Николай Эйхвальд#ГК Титан#Суд#Новости
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