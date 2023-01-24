Суд отклонил апелляцию «Титана» в тяжбе с «Лукойлом»

Из материалов дела следует, что «Лукойл» поставлял «Титану» топливо в цистернах, которые тот мог использовать на правах арендатора в течение пяти суток после получения. Договор предполагал, что за просрочку «Титан» должен платить — две тысячи рублей за сутки за каждую четырехосную цистерну. В 2021 году накопился долг перед компаниями-перевозчиками, который «Лукойл» закрыл из своего кармана. После этого компания и подала иск, чтобы компенсировать свои траты.