Зарплата до 48 тысяч. В омском правительстве массово ищут сотрудников на госслужбу

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:02
Updated Сегодня, 04:02
Главное государственно-правовое управление Омской области набирает сотрудников на вакантные должности. Соответствующая информация размещена на интерактивном портале государственной службы занятости населения.
Всего в списке вакансий 48 предложений. Так, например, в отдел по взаимодействию с Законодательным Собранием Омской области ищут заместителя начальника отдела с зарплатой от 39,9 до 48,1 тысячи рублей. От кандидата требуется высшее юридическое образование, ответственность, пунктуальность, коммуникабельность.
Наибольшую потребность главное государственно-правовое управление Омской области испытывает в секретарях судебных заседаний. На эту должность в аппарате мировых судей открыто 17 вакансий. Соискателям готовы предложить зарплату от 23,9 до 29,3 тысяч рублей. Также требуются советники и консультанты.
Свежие вакансии на прошлой неделе появились на сайте администрации Омска в разделе «Госслужба». Ищут в мэрии двоих заместителей директоров департаментов на зарплату до 54 тыс рублей. Зама директору департамента культуры надеются найти в срок до конца февраля, а зама директору департамента имущественных отношений ищут до конца января.