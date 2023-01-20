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Posted Сегодня, 04:02

Published Сегодня, 04:02

Modified Сегодня, 04:02

Updated Сегодня, 04:02

Зарплата до 48 тысяч. В омском правительстве массово ищут сотрудников на госслужбу

Сегодня, 04:02
Фото: 1MI
Главное государственно-правовое управление Омской области набирает сотрудников. Всего в списке вакансий 48 предложений.

Главное государственно-правовое управление Омской области набирает сотрудников на вакантные должности. Соответствующая информация размещена на интерактивном портале государственной службы занятости населения.

Всего в списке вакансий 48 предложений. Так, например, в отдел по взаимодействию с Законодательным Собранием Омской области ищут заместителя начальника отдела с зарплатой от 39,9 до 48,1 тысячи рублей. От кандидата требуется высшее юридическое образование, ответственность, пунктуальность, коммуникабельность. 

Наибольшую потребность главное государственно-правовое управление Омской области испытывает в секретарях судебных заседаний. На эту должность в аппарате мировых судей открыто 17 вакансий. Соискателям готовы предложить зарплату от 23,9 до 29,3 тысяч рублей. Также требуются советники и консультанты.

Свежие вакансии на прошлой неделе появились на сайте администрации Омска в разделе «Госслужба». Ищут в мэрии двоих заместителей директоров департаментов на зарплату до 54 тыс рублей. Зама директору департамента культуры надеются найти в срок до конца февраля, а зама директору департамента имущественных отношений ищут до конца января. 

Зарплата до 54 тысяч рублей. Омск ищет новых «замов» в департаменты
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#Общество#Омск#Омская область#Вакансия#Госслужба#Евгений Игишев
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