Зарплата до 48 тысяч. В омском правительстве массово ищут сотрудников на госслужбу

Всего в списке вакансий 48 предложений. Так, например, в отдел по взаимодействию с Законодательным Собранием Омской области ищут заместителя начальника отдела с зарплатой от 39,9 до 48,1 тысячи рублей. От кандидата требуется высшее юридическое образование, ответственность, пунктуальность, коммуникабельность.