Остался лишь корпус. На автозаправке в Омске сгорела маршрутка

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
В четверг вечером, 19 января, на заправке в Старом Кировске загорелась маршрутка. Как сообщили в Главном управлении МЧС Росси по Омской области сообщение о пожаре поступило около 10 часов вечера. Горел микроавтобус «Газель».
Пожар потушили в течение получаса. Микроавтобус сгорел полностью и восстановлению не подлежит. Пострадавших нет. Специалистам предстоит выяснить причины возгорания.
Еще одно происшествие со сгоревшим транспортным средством произошло вечером 18 января в центре Омска. Возле Ленинградского моста во время движения вспыхнул автомобиль из-за неисправной электропроводки.