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Posted Сегодня, 06:32

Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

Остался лишь корпус. На автозаправке в Омске сгорела маршрутка

Сегодня, 06:32
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
В Старом Кировске на лице Мельничной сгорел пассажирский микроавтобус «Газель»

В четверг вечером, 19 января, на заправке в Старом Кировске загорелась маршрутка. Как сообщили в Главном управлении МЧС Росси по Омской области сообщение о пожаре поступило около 10 часов вечера. Горел микроавтобус «Газель».

Пожар потушили в течение получаса. Микроавтобус сгорел полностью и восстановлению не подлежит. Пострадавших нет. Специалистам предстоит выяснить причины возгорания.

Еще одно происшествие со сгоревшим транспортным средством произошло вечером 18 января в центре Омска. Возле Ленинградского моста во время движения вспыхнул автомобиль из-за неисправной электропроводки.

В центре Омска у Ленинградского моста сгорел автомобиль
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#Евгений Игишев#Омск#ДТП#ГУ МЧС по Омской области#Пожары
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