В центре Омска у Ленинградского моста сгорел автомобиль

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Published Сегодня, 02:43
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На Ленинградской площади в центре Омска вчера вечером, 18 января, вспыхнул автомобиль. Прямая трансляция с места ДТП появилась в паблике «Первого городского телеканала». Омичи, ставшие свидетелями происшествия на дороге, сообщили, что дым от пожара было видно издалека.
«Вчера вечером после восьми часов возвращалась домой. Заезжаю на Ленинградскую площадь, вижу клубы дыма. Прямо вся Ленинградская площадь была затянута. Остановила машину. Поняла, что нужно посмотреть, что там происходит. Подошла. Уже спасатели затушили открытое пламя, продолжали работать внутри, в салоне. Ни пассажиров, ни водителя я уже не видела. Рядом стояло несколько пожарных машин и скорая», — поделилась очевидец происшествия Елена Беляева.
Как сообщили в региональном МЧС корреспонденту Города55, автомобиль загорелся во время движения. Пострадавших нет. Сообщение о происшествии поступило в 20:34. Причиной пожара стало замыкание проводки.
«В результате пожара повреждено навесное оборудование моторного отсека, бампер передний, лакокрасочное покрытие левого и правого крыла. Общая площадь пожара — 2 квадратных метра», — сообщили спасатели.
Пожар удалось полностью потушить в течение двадцати минут, задействовали два пожарных расчета и десять человек личного состава.