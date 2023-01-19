В центре Омска у Ленинградского моста сгорел автомобиль

На Ленинградской площади в центре Омска вчера вечером, 18 января, вспыхнул автомобиль. Прямая трансляция с места ДТП появилась в паблике «Первого городского телеканала». Омичи, ставшие свидетелями происшествия на дороге, сообщили, что дым от пожара было видно издалека.