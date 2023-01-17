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Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Старт дан. В Омске официально разрешили построить новый крытый бассейн на Московке-2

Сегодня, 10:54
Фото: 1MI
иллюстрация

На окраине Омска построят крытый бассейн

Строительство начнется в рамках государственно-частного партнерства.

Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале рассказал о подписании разрешения на строительство нового крытого бассейна в микрорайоне Московка-2. Новый спортивный комплекс появится между улицами Молодова, Лобова и Сибирским проспектом.

Предполагается, что здание будет двухэтажным, один из этажей планируется подземным. Общая площадь спортивного сооружения составит 5 014 кв. м.

Сам бассейн будет занимать площадь размером 25 на 16 метров, он будет рассчитан на 6 дорожек. 

Строительство будет вестись в рамках проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». 

Ранее Город55 сообщал, что проект строительства крытого бассейна на Московке-2 утвердили в конце декабря 2022 года.  В роли застройщика выступит ООО «АРТ РемСтрой» - компании уже согласовали снос 209 деревьев для строительства бассейна.

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#Ольга Акамова#Общество#Город#Новости#Омская область#Омск#Строительство#Бассейн#Московка 2
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