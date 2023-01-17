Старт дан. В Омске официально разрешили построить новый крытый бассейн на Московке-2

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале рассказал о подписании разрешения на строительство нового крытого бассейна в микрорайоне Московка-2. Новый спортивный комплекс появится между улицами Молодова, Лобова и Сибирским проспектом.
Предполагается, что здание будет двухэтажным, один из этажей планируется подземным. Общая площадь спортивного сооружения составит 5 014 кв. м.
Сам бассейн будет занимать площадь размером 25 на 16 метров, он будет рассчитан на 6 дорожек.
Строительство будет вестись в рамках проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».
Ранее Город55 сообщал, что проект строительства крытого бассейна на Московке-2 утвердили в конце декабря 2022 года. В роли застройщика выступит ООО «АРТ РемСтрой» - компании уже согласовали снос 209 деревьев для строительства бассейна.