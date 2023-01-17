Старт дан. В Омске официально разрешили построить новый крытый бассейн на Московке-2

Ранее Город55 сообщал, что проект строительства крытого бассейна на Московке-2 утвердили в конце декабря 2022 года. В роли застройщика выступит ООО «АРТ РемСтрой» - компании уже согласовали снос 209 деревьев для строительства бассейна.