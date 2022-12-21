В Омске утвердили проект строительства крытого бассейна на Московке-2

Напомним, ранее стало известно о том, что компания застройщика согласовывали снос 209 деревьев для строительства бассейна. Однако по соглашению с городским Советом, взамен ООО «АРТ РемСтрой» пообещали высадить 627 деревьев на Московке и на улице Воровского.