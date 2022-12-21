В Омске утвердили проект строительства крытого бассейна на Московке-2

По сообщению ГИС ЕГРЗ, в микрорайоне «Московка-2» в Омске построят крытый бассейн. Он расположится на проспекте Сибирском, 24.
5 декабря 2022 года автономное учреждение «Государственная экспертиза Омской области» по результатам экспертизы дало положительное заключение на строительство бассейна. В роли застройщика выступит ООО «АРТ РемСтрой».
Напомним, ранее стало известно о том, что компания застройщика согласовывали снос 209 деревьев для строительства бассейна. Однако по соглашению с городским Советом, взамен ООО «АРТ РемСтрой» пообещали высадить 627 деревьев на Московке и на улице Воровского.