Ивашов: Япония может силой захватить Курилы

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
По мнению эксперта, если такая попытка будет сделана, то с позволения и при поддержке Соединенных Штатов, которые не только размещают на Окинаве свою группировку войск, но и прикрывают Японию ядерным щитом. Об этом пишет Pravda.Ru.
Ивашов пояснил, что Россия в случае нанесения удара по Стране восходящего солнца незамедлительно получит мощный ответ, а в случае угрозы непосредственно США последние могут превентивно ударить своим ядерным арсеналом. Кроме того, на сегодняшний день японская группировка значительно превышает российские ВС на Дальнем Востоке, поэтому возможность захвата Курил военным путем нельзя исключать.
Отношения Японии и России переходят в форму враждебного противостояния. Но без согласия США они не пойдут на захват, подытожил генерал.