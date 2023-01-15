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Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Семье, которая за ночь лишилась матери и трех дочерей, пообещали оказать помощь

Сегодня, 09:23
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
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Бурков провел оперштаб на месте смертельного пожара в Омской области

Предварительные причины пожара и смерти известны.

Губернатор Александр Бурков провел оперативный штаб на месте трагедии в Белоусовке. Перед главой региона отчитались спасатели. Предварительная причина пожара — неисправность электропроводки на кухне. Мать и трое дочерей погибли от отправления продуктами горения. Они спали, когда началось возгорание. При этом соседи пояснили, печь, на первый взгляд, была в нормальном состоянии.

«Побывал в доме матери погибшей женщины, выразил свои соболезнования. Семье окажем всю необходимую помощь», — написал Бурков в своем телеграм-канале.

Губернатор сообщает, что поручил выделить дополнительные средства на установку автономных пожарных извещателей с GSM-модулем. Сейчас оборудуют дома только семей, которые находятся в социально опасном положении. Пожар минувшей ночью показал, программу нужно расширить — устанавливать извещатели в домах всех многодетных семей.

Трагедию планируют вместе с кабмином «разобрать» на аппаратном совещании в понедельник, 16 января. Тогда же определят дальнейшие действия по противопожарной безопасности в регионе.

Напомним, ночью 15 января в деревне Белоусовка Павлоградского района загорелся частный дом. Площадь пожара — 100 «квадратов». В огне погибли 40-летняя женщина и девочки двух, семи и девяти лет. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ход расследования контролирует прокуратура. Городу55 стало известно, что в живых остался 10-летний сын, его не было дома в момент трагедии. Отец только 9 января уехал на вахту в Якутию.

Появились фото и видео с омского пожара, в котором погибли женщина и трое детей
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#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#Павлоградский район#Александр Бурков#Пожары#Смерть#Оперштаб
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