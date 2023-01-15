Семье, которая за ночь лишилась матери и трех дочерей, пообещали оказать помощь

Напомним, ночью 15 января в деревне Белоусовка Павлоградского района загорелся частный дом. Площадь пожара — 100 «квадратов». В огне погибли 40-летняя женщина и девочки двух, семи и девяти лет. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ход расследования контролирует прокуратура. Городу55 стало известно, что в живых остался 10-летний сын, его не было дома в момент трагедии. Отец только 9 января уехал на вахту в Якутию.