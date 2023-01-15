Семье, которая за ночь лишилась матери и трех дочерей, пообещали оказать помощь

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Губернатор Александр Бурков провел оперативный штаб на месте трагедии в Белоусовке. Перед главой региона отчитались спасатели. Предварительная причина пожара — неисправность электропроводки на кухне. Мать и трое дочерей погибли от отправления продуктами горения. Они спали, когда началось возгорание. При этом соседи пояснили, печь, на первый взгляд, была в нормальном состоянии.
«Побывал в доме матери погибшей женщины, выразил свои соболезнования. Семье окажем всю необходимую помощь», — написал Бурков в своем телеграм-канале.
Губернатор сообщает, что поручил выделить дополнительные средства на установку автономных пожарных извещателей с GSM-модулем. Сейчас оборудуют дома только семей, которые находятся в социально опасном положении. Пожар минувшей ночью показал, программу нужно расширить — устанавливать извещатели в домах всех многодетных семей.
Трагедию планируют вместе с кабмином «разобрать» на аппаратном совещании в понедельник, 16 января. Тогда же определят дальнейшие действия по противопожарной безопасности в регионе.
Напомним, ночью 15 января в деревне Белоусовка Павлоградского района загорелся частный дом. Площадь пожара — 100 «квадратов». В огне погибли 40-летняя женщина и девочки двух, семи и девяти лет. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ход расследования контролирует прокуратура. Городу55 стало известно, что в живых остался 10-летний сын, его не было дома в момент трагедии. Отец только 9 января уехал на вахту в Якутию.