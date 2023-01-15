Возбуждено уголовное дело после омского пожара, в котором погибли мать и три дочери

Напомним, рано утром 15 января огонь охватил частный дом в деревне Белоусовка. В СК пояснили, пожар заметили соседи, они и вызвали спасателей. В момент трагедии отец был на работе. Погибшей матери было 40 лет, дочерям — два, семь и девять лет.