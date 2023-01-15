Возбуждено уголовное дело после омского пожара, в котором погибли мать и три дочери

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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Региональный Следственный комитет сообщает о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности» после гибели женщины и трех детей в Павлоградском районе.
По предварительным данным, причина возгорания — неисправность электропроводки. Погибшие отравились продуктами горения, в доме было сильное задымление.
Сейчас на месте происшествия продолжает работу следственная группа. Дело контролирует районная прокуратура. Напомним, ранее в Белоусовку выехал глава региона Александр Бурков, там он проведен заседание оперативного штаба.