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Posted Сегодня, 07:45

Published Сегодня, 07:45

Modified Сегодня, 07:47

Updated Сегодня, 07:47

Возбуждено уголовное дело после омского пожара, в котором погибли мать и три дочери

Сегодня, 07:45
Фото: СУ СКР по Омской области
иллюстрация
Стали известны предварительная причина возгорания и возраст погибших.

Региональный Следственный комитет сообщает о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности» после гибели женщины и трех детей в Павлоградском районе.

Напомним, рано утром 15 января огонь охватил частный дом в деревне Белоусовка. В СК пояснили, пожар заметили соседи, они и вызвали спасателей. В момент трагедии отец был на работе. Погибшей матери было 40 лет, дочерям — два, семь и девять лет.

По предварительным данным, причина возгорания — неисправность электропроводки. Погибшие отравились продуктами горения, в доме было сильное задымление.

Сейчас на месте происшествия продолжает работу следственная группа. Дело контролирует районная прокуратура. Напомним, ранее в Белоусовку выехал глава региона Александр Бурков, там он проведен заседание оперативного штаба.

Появились фото и видео с омского пожара, в котором погибли женщина и трое детей
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#Происшествия#Общество#Новости#Омская область#Павлоградский район#Уголовное дело#Следственный комитет#Смерть#Пожары
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