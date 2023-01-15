Омским пожаром, в котором погибла женщина и трое детей, занялась прокуратура

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
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Прокуратура Павлоградского района начала проверку по факту пожара в частном доме, где жила семья с несовершеннолетними детьми.
Предварительно установлено, утром 15 января в селе Белоусовка случился пожар. В огне погибли женщина и трое детей в возрасте двух, семи и девяти лет. Пожарные работают на месте в момент публикации, продолжают тушить.
Сообщается, что прокурор Павлоградского района Николай Чармадов выехал на место, чтобы координировать действия полиции. Сейчас важно оперативно установить все обстоятельства и дать правовую оценку происшествию. Надзорный орган также проконтролирует законность процессуальных решений, которые примет Следственный комитет.
Напомним, ранее мы сообщали о гибели женщин и детей на пожаре, а также давали информацию о доследственной проверке СК по Омской области.