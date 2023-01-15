Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:03

Published Сегодня, 04:03

Modified Сегодня, 04:05

Updated Сегодня, 04:05

Появились фото и видео с омского пожара, в котором погибли женщина и трое детей

Сегодня, 04:03
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
иллюстрация
Материалы от областного МЧС.

Региональное МЧС опубликовало фото с места пожара в Павлоградском районе. В четвертом часу утра 15 января там загорелся частный дом. Погибла женщина и дети в возрасте двух, семи и девяти лет.

иллюстрацияиллюстрация
иллюстрацияиллюстрация
иллюстрацияиллюстрация
иллюстрацияиллюстрация
иллюстрация
Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Также спасатели поделились видеозаписью с места событий. На кадрах видно работу пожарных и густой дым.

иллюстрация
Видео: ГУ МЧС России по Омской области

Напомним, ранее мы сообщали подробности смертельного происшествия. Проверки уже начали Прокуратура Павлоградского района и Следственный комитет.

В Омской области на пожаре погибла мать и трое маленьких детей
Узнать подробнее
Озвучены подробности пожара в Омской области, в котором погибла женщина и трое детей
Узнать подробнее
Омским пожаром, в котором погибла женщина и трое детей, занялась прокуратура
Узнать подробнее
#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#Павлоградский район#ГУ МЧС по Омской области#Прокуратура#СУ СКР Омской области#Пожары#Смерть#Видео
Подпишитесь
Возбуждено уголовное дело после омского пожара, в котором погибли мать и три дочери
Сегодня, 07:45
От теории к практике. Омичи озвучили улицы, которые нужно очистить от снега
Сегодня, 06:05
Погода изменит окончательный список купелей на Крещение в Омской области
13 января 11:23
Благоустройство из 90-ых. В Омске строят вереницу киосков у «подножия» ТРЦ
Вчера, 14:03
Как коммунальные службы убирают снег в Омске
Вчера, 05:30
Неожиданно. Омский блогер «Леха с березы» ищет работу
Сегодня, 07:16