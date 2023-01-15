Появились фото и видео с омского пожара, в котором погибли женщина и трое детей

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
Региональное МЧС опубликовало фото с места пожара в Павлоградском районе. В четвертом часу утра 15 января там загорелся частный дом. Погибла женщина и дети в возрасте двух, семи и девяти лет.
Также спасатели поделились видеозаписью с места событий. На кадрах видно работу пожарных и густой дым.
Напомним, ранее мы сообщали подробности смертельного происшествия. Проверки уже начали Прокуратура Павлоградского района и Следственный комитет.