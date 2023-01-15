Озвучены подробности пожара в Омской области, в котором погибла женщина и трое детей

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
Modified Сегодня, 03:41
Updated Сегодня, 03:41
В региональном МЧС рассказали подробности пожара, в котором погибли женщина и три ребенка. Сообщение о возгорании поступило 15 января в 03:04. Огонь охватил дом и веранду на улице Степная села Белоусовка Павлоградского района.
Когда на место приехали пожарные, уже была обрушена кровля. Локализовать пожар удалось в 03:29, ликвидировать открытое горение — в 03:50. Работа продолжается. От МЧС задействовано 11 человек и четыре единицы спецтехники.
Площадь пожара — 100 квадратных метров. Напомним, о гибели женщины и детей в возрасте двух, семи и девяти лет мы рассказывали ранее: