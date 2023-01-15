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Posted Сегодня, 03:39

Published Сегодня, 03:39

Modified Сегодня, 03:41

Updated Сегодня, 03:41

Озвучены подробности пожара в Омской области, в котором погибла женщина и трое детей

Сегодня, 03:39
Фото: 1MI
иллюстрация
Информацию предоставили в региональном МЧС.

В региональном МЧС рассказали подробности пожара, в котором погибли женщина и три ребенка. Сообщение о возгорании поступило 15 января в 03:04. Огонь охватил дом и веранду на улице Степная села Белоусовка Павлоградского района.

Когда на место приехали пожарные, уже была обрушена кровля. Локализовать пожар удалось в 03:29, ликвидировать открытое горение — в 03:50. Работа продолжается. От МЧС задействовано 11 человек и четыре единицы спецтехники.

Площадь пожара — 100 квадратных метров. Напомним, о гибели женщины и детей в возрасте двух, семи и девяти лет мы рассказывали ранее:

В Омской области на пожаре погибла мать и трое маленьких детей
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#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#Павлоградский район#ГУ МЧС по Омской области#Пожары#Смерть
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