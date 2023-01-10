Сообщение о минировании самолета из Москвы в Гоа оказалось ложным

Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на телеканал NDTV. Специалисты проверили борт, однако бомбу не нашли — сообщение о минировании оказалось ложным.
Обследование самолета проводилось специалистами Службы национальной безопасности (NSG). Они осмотрели салон, ручную кладь, багаж, и не обнаружили ничего подозрительного. В период с 10.30 до 11.00 (с 8.30 до 9.00 по московскому времени) полет будет возобновлен, пассажиры отправятся в международный аэропорт Даболим.
Накануне самолет с 236 пассажирами на борту вылетел из Москвы и экстренно сел в индийском штате Гуджарат на изолированной полосе после сообщения о минировании. О якобы заложенной на борту бомбе сообщил неизвестный, позвонивший в полицию Гоа.