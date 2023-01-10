Сообщение о минировании самолета из Москвы в Гоа оказалось ложным

Обследование самолета проводилось специалистами Службы национальной безопасности (NSG). Они осмотрели салон, ручную кладь, багаж, и не обнаружили ничего подозрительного. В период с 10.30 до 11.00 (с 8.30 до 9.00 по московскому времени) полет будет возобновлен, пассажиры отправятся в международный аэропорт Даболим.