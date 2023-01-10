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Подводя итоги. Доходы Омска за год больше, чем планировались, на 11 млрд

Сегодня, 08:40
Фото: 1MI
иллюстрация

В казну Омска за год поступило на 11 миллиардов больше, чем планировалось

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал об успехах казны города за год - доходы больше, дефицит меньше.

Сегодня мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале поделился финансовыми успехами города за прошедший 2022 год.

Так, план доходов бюджета в 2022 году составлял 22 миллиарда 759 миллионов рублей. Исполнили 34 миллиарда — сверх плана Омск получил 11,3 миллиарда рублей.

План по налоговым и неналоговым доходам первоначально составлял 12 миллиардов 379 миллионов. Вышло почти на 2 миллиарда больше — 14 миллиардов 293 миллиона рублей.

Еще одной победой стало то, что дефицит бюджета, напротив, ниже прогнозных цифр. Город был готов к дефициту в объеме 1 миллиарда 100 миллионов рублей от собственных доходов. По итогам года цифра составила 283 миллиона.

Градоначальник также рассказал о том, куда планируется направить дополнительные средства:

«Остатки средств на начало нового года будут направлены на погашение муниципального долга и на увеличение дорожного фонда в соответствии с бюджетным кодексом», — пишет мэр города Сергей Шелест.
Бюджет 2023 года рассчитывает на слабый рубль
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#Алёна Мартынова#Омск#Общество#Город#Экономика#Новости#Омская область#Сергей шелест#Мэрия#Увеличение дохода#Казна#Финансы
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