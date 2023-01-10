Подводя итоги. Доходы Омска за год больше, чем планировались, на 11 млрд

Сегодня мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале поделился финансовыми успехами города за прошедший 2022 год.
Так, план доходов бюджета в 2022 году составлял 22 миллиарда 759 миллионов рублей. Исполнили 34 миллиарда — сверх плана Омск получил 11,3 миллиарда рублей.
План по налоговым и неналоговым доходам первоначально составлял 12 миллиардов 379 миллионов. Вышло почти на 2 миллиарда больше — 14 миллиардов 293 миллиона рублей.
Еще одной победой стало то, что дефицит бюджета, напротив, ниже прогнозных цифр. Город был готов к дефициту в объеме 1 миллиарда 100 миллионов рублей от собственных доходов. По итогам года цифра составила 283 миллиона.
Градоначальник также рассказал о том, куда планируется направить дополнительные средства:
«Остатки средств на начало нового года будут направлены на погашение муниципального долга и на увеличение дорожного фонда в соответствии с бюджетным кодексом», — пишет мэр города Сергей Шелест.