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Бюджет 2023 года рассчитывает на слабый рубль

Сегодня, 16:52
Первый вице-премьер Андрей Белоусов дал прогноз о грядущем ослаблении рубля до 70-80 пунктов за доллар, что весьма неожиданно для бюджета страны.

Как пишет Infox со ссылкой на «Говорит Москва», в 2023 году цены продолжат рост из-за произвола монополий. Государству такой сценарий кажется приемлемым, поскольку инфляция составляет единственный на данный момент источник пополнения бюджета. Депутат и экономист Михаил Делягин напомнил, что доходы от продажи газа и нефти на старых рынках России сжались, а на новых торговля идет со значительным дисконтом. Таким образом, инфляция призвана компенсировать недобор средств от экспорта. Тем более, что в бюджет заложен рост цен в 3,4%, тогда как при инфляции в два раза выше бюджет получит дополнительные доходы. А значит, цена доллара в 80 рублей вполне реальна в текущей ситуации.

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