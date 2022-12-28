Бюджет 2023 года рассчитывает на слабый рубль

Как пишет Infox со ссылкой на «Говорит Москва», в 2023 году цены продолжат рост из-за произвола монополий. Государству такой сценарий кажется приемлемым, поскольку инфляция составляет единственный на данный момент источник пополнения бюджета. Депутат и экономист Михаил Делягин напомнил, что доходы от продажи газа и нефти на старых рынках России сжались, а на новых торговля идет со значительным дисконтом. Таким образом, инфляция призвана компенсировать недобор средств от экспорта. Тем более, что в бюджет заложен рост цен в 3,4%, тогда как при инфляции в два раза выше бюджет получит дополнительные доходы. А значит, цена доллара в 80 рублей вполне реальна в текущей ситуации.