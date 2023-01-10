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Эксперт обозначил альтернативы Windows

Сегодня, 09:03
Фото: piqsels.com
Кандидат технических наук Александр Заверзаев рассказал, чем чревато решение компании Microsoft о прекращении поддержки операционной системы (ОС) Windows 8.1.

Он пояснил, что российских разработчиков это не особо беспокоит, так как при создании систем в РФ особый упор делается на их импортонезависимость и самописность. Также, по его словам, немало решений есть в rustore, и они не привязаны к операционным системам, пишут «Известия».

Заверзаев отметил, что существует система Astra Linux, включенная в Единый реестр российских программ Минкомсвязи России, а также сертифицированная ОС Windows в открытых и закрытых сетях, так что прекращение поддержки Windows 8 (8.1) ничем и никому не угрожает. Они не фиксируют баги, прекращают консультации пользователей и др., но без этого можно обойтись — просто пользователи смогут обновлять Windows 7 или 8 через сервис обновления, заявил эксперт, добавив, что Windows как работал, так и будет работать. 

Ранее сообщалось, что поддержка Windows 8.1 прекратится 10 января.

#Технологии
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