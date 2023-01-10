Эксперт обозначил альтернативы Windows

Заверзаев отметил, что существует система Astra Linux, включенная в Единый реестр российских программ Минкомсвязи России, а также сертифицированная ОС Windows в открытых и закрытых сетях, так что прекращение поддержки Windows 8 (8.1) ничем и никому не угрожает. Они не фиксируют баги, прекращают консультации пользователей и др., но без этого можно обойтись — просто пользователи смогут обновлять Windows 7 или 8 через сервис обновления, заявил эксперт, добавив, что Windows как работал, так и будет работать.