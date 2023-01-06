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Мэрия Омска сдает в аренду четыре участка под строительство

Сегодня, 07:49
Фото: 2Гис
На торги выставлена земля под склады, стоянку, производство и жилье.

Омский депархитектуры выставил на торги четыре земельных участка, находящихся в собственности города.

На участке площадью в 33 619 кв. м по улице Долинной можно возвести склады.

Для этой же цели или под автостоянку сдается участок на улице Барабинской площадью 19 755 кв м.

В аренду под строительство производственных помещений прелагается участок площадью 13 824 кв. м возле от переулка Нефтяного.

Под жилую застройку предлагается земельный участок на улице 3-й Питомник площадью 1 499 кв. м.

Заявки для участия в торгах в депархитектуры можно подавать до 20 января. Победителя определят 25 января.

#Анна Микула#Общество#Город#Строительство#Экономика#Омск#Мэрия#Деньги
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