В Омске после праздников закроется популярное у мигрантов отделение полиции

В пресс-службе УМВД по Омской области сообщили о временном прекращении работы с 9 января 2-го отделения полиции Ленинского округа города Омска по вопросам миграции, которое находится на улице Иртышская набережная, 41. Причина закрытия – ремонт.
По вопросам миграционного учета, оформления и выдачи разрешений на временное пребывание( РВП) и вида на жительство (ВНЖ) с 9 января нужно будет обращаться в ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России на улице Кемеровской, 15/1.
«Регистрационный учет, выдача и замена паспортов РФ и оформление загранпаспортов будет проходить в 6 отделении по вопросам миграции на территории Центрального округа на улице Чкалова, 25», – пояснили в УМВД по Омской области.
Что касается вопросов гражданства, то по ним нужно обращаться в 7-е отделение по вопросам миграции на территории Ленинского округа на улице Красный Путь, 20.