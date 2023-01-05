Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

В Омске после праздников закроется популярное у мигрантов отделение полиции

Сегодня, 13:42
Фото: 1MI
Иллюстрация
Причиной временного прекращения работы называют ремонт помещения.

В пресс-службе УМВД по Омской области сообщили о временном прекращении работы с 9 января 2-го отделения полиции Ленинского округа города Омска по вопросам миграции, которое находится на улице Иртышская набережная, 41. Причина закрытия – ремонт.

По вопросам миграционного учета, оформления и выдачи разрешений на временное пребывание( РВП) и вида на жительство (ВНЖ) с 9 января нужно будет обращаться в ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России на улице Кемеровской, 15/1.

«Регистрационный учет, выдача и замена паспортов РФ и оформление загранпаспортов будет проходить в 6 отделении по вопросам миграции на территории Центрального округа на улице Чкалова, 25», – пояснили в УМВД по Омской области.

Что касается вопросов гражданства,  то по ним нужно обращаться в 7-е отделение по вопросам миграции на территории Ленинского округа на улице Красный Путь, 20.

#Василий Попов#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Россия#Полиция#Мигранты#Паспорт
Подпишитесь
Обыск к нам приходит. К кому из омских чиновников в 2022 году наведались силовики
Сегодня, 05:10
В Омске загорелся лагерь мобилизованных
Сегодня, 07:31
В Рождественскую ночь в Омске жестко похолодает
Сегодня, 05:49
ДТП на федеральной трассе в Омской области унесло жизнь 2 молодых мужчин
Сегодня, 04:02
Омская область получит 2 млрд рублей на детский инфекционный стационар
Сегодня, 08:34
Беженцы из Херсона смогут рассчитывать на сертификат для покупки жилья в Омске
Сегодня, 09:35