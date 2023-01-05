В Омске после праздников закроется популярное у мигрантов отделение полиции

По вопросам миграционного учета, оформления и выдачи разрешений на временное пребывание( РВП) и вида на жительство (ВНЖ) с 9 января нужно будет обращаться в ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России на улице Кемеровской, 15/1.